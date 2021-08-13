Для одного полета на Луну потребуется от 8 до 16 запусков Starship, – Илон Маск

Астронавты могут провести полгода на орбите в ожидании полной дозаправки для высадки на Луну.

Ракета NASA Saturn V, для полетов на Луну, поглощала 20 тонн топлива в секунду, работая в целом 2 минуты, пишет Futurism.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Генеральный директор SpaceX Илон Маск также собирается доставить людей на Луну с помощью своей ракеты-носителя Starship, но уже с дозаправкой в космосе. Компания SpaceX недавно заявила, что может потребоваться до 16 запусков, чтобы добраться до Луны.

Правда, глава компании поспешил смягчить удар, написав, что на самом деле потребуется меньше запусков.

"Крайне маловероятно, что понадобится 16 запусков. Полезная нагрузка Starship на орбиту составляет около 150 тонн, то есть понадобится максимум 8 запусков, чтобы заполнить 1200-тонные баки Starship на Луну. Без закрылков и теплозащитного экрана Starship намного легче. Лунные посадочные опоры также не добавляют слишком много веса. Так что может потребоваться лишь 4 рейса для дозаправки", – ответил Маск в Twitter.

И даже если понадобятся все 16 запусков, по словам Маска, это не является проблемой.

"Однако, даже если это будет 16 полетов со стыковкой, это не проблема. SpaceX совершила более 16 орбитальных полетов в первой половине 2021 года и стыковалась с МКС более 20 раз, что намного сложнее, чем стыковка с нашим собственным кораблем", – подчеркнул глава SpaceX.

Но запуск Starship и его гигантской ступени сверхтяжелой ракеты – это гораздо серьезнее, чем запуск рабочей лошадки SpaceX Falcon 9, и даже более мощной ракеты Falcon Heavy.

Это поднимает еще один ключевой вопрос: подразумевает ли Маск, что астронавтам придется полгода ждать на орбите полной дозаправки, чтобы отправиться на Луну.

Также возникают и другие сложности. Во-первых, первая ступень Falcon 9 включает только девять двигателей Merlin. Ракета Super Heavy, которая будет использоваться в качестве первой ступени лишь для взлета с Земли, будет использовать 29 гораздо более мощных двигателей Raptor.

SpaceX недавно впервые установила прототип Starship на ступени сверхтяжелой ракеты в преддверии первого рейса ракеты-носителя. Если все пройдет гладко, Starship выйдет на орбиту до конца лета.

Только тогда SpaceX сможет преодолеть следующее препятствие: дозаправку в космосе с участием двух Starship. По задумке Маска, дозаправка на поверхности Луны не потребуется, если ее провести с помощью заправочных депо на орбите Земли перед полетом на спутник. Удастся это сделать или нет, SpaceX поймет лишь поле запуска на орбиту двух Starship.