Для одного польоту на Місяць буде потрібно від 8 до 16 запусків Starship, — Ілон Маск

Астронавти можуть провести півроку на орбіті в очікуванні повної дозаправки для висадки на Місяць.

Ракета NASA Saturn V для польотів на Місяць поглинала 20 тонн палива за секунду, працюючи в цілому 2 хвилини, пише Futurism.

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Генеральний директор SpaceX Ілон Маск також збирається доставити людей на Місяць за допомогою своєї ракети-носія Starship, але вже з дозаправкою в космосі. Компанія SpaceX недавно заявила, що може знадобитися до 16 запусків, щоб дістатися до Місяця.

Правда, глава компанії поспішив пом'якшити удар, написавши, що насправді потрібно менше запусків.

"Украй малоймовірно, що знадобиться 16 запусків. Корисне навантаження Starship на орбіту складає близько 150 тонн, тобто знадобиться максимум 8 запусків, щоб заповнити 1200-тонні баки Starship на Місяць. Без закрилків і теплозахисного екрану Starship набагато легша. Місячні посадочні опори теж додають занадто багато ваги. Так що може знадобитися лише 4 рейси для дозаправки ", — відповів Маск у Twitter.

І навіть якщо знадобляться всі 16 запусків, за словами Маска, це не є проблемою.

"Однак, навіть якщо це буде 16 польотів зі стикуванням, це не проблема. SpaceX здійснила понад 16 орбітальних польотів у першій половині 2021 року та стикувалася з МКС більше 20 разів, що набагато складніше, ніж стикування з нашим власним кораблем", — підкреслив глава SpaceX.

Але запуск Starship і його гігантського ступеня надважкої ракети — це набагато серйозніше, ніж запуск робочої конячки SpaceX Falcon 9 і навіть більш потужної ракети Falcon Heavy.

Це піднімає ще одне ключове питання: чи передбачає Маск, що астронавтам доведеться півроку чекати на орбіті повної дозаправки, щоб відправитися на Місяць.

Також виникають і інші складності. По-перше, перший ступінь Falcon 9 включає тільки дев'ять двигунів Merlin. Ракета Super Heavy, яка буде використовуватися в якості першого ступеня лише для зльоту з Землі використовуватиме 29 набагато потужніших двигунів Raptor.

SpaceX недавно вперше встановила прототип Starship на ступені надважкої ракети напередодні першого рейсу ракети-носія. Якщо все пройде гладко, Starship вийде на орбіту до кінця літа.

Тільки тоді SpaceX зможе подолати таку перешкода — дозаправку в космосі за участю двох Starship. За задумом Маска, дозаправка на поверхні Місяця не буде потрібно, якщо її провести за допомогою заправних депо на орбіті Землі перед польотом на супутник. Чи вдасться це зробити чи ні, SpaceX зрозуміє лише поле запуску на орбіту двох Starship.