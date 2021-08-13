Титаны мелового периода. В Китае ученые нашли два новых вида динозавров

Коротко о находке: питались растительной пищей, жили 120 миллионов лет назад, нашли в Китае.

Ученые подтвердили открытие двух новых огромных видов динозавров на северо-западе Китая. Это одни из первых позвоночных, обнаруженных в этом регионе, говорится новом исследовании, сообщает CNN.

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На территории провинции Синьцзян за последние годы нашли несколько окаменелостей динозавров. Среди них были несколько птерозавров, сохранившиеся яйца и эмбрионы, а также ископаемые фрагменты спинных позвонков и грудных клеток, которые ученые первоначально определили, как принадлежащие трем неизвестным динозаврам.

Их трое, но только два новых

Теперь ученые определили, что две части из этих окаменелостей принадлежат ранее неизвестным видам динозавров, которых назвали Silutitan sinensis, "силу" на мандаринском языке означает "Шелковый путь", и Hamititan xinjiangensis, по названию провинции Синьцзян. Оба названия имеют слово "титан", что по-гречески означает гигант, потому как эти динозавры имеют большие размеры.

По оценкам ученых Silutitan sinensis был в длину более 20 метров, а Silutitan sinensis – 17 метров. Ученые сравнили размеры ископаемых животных с размерами синих китов, которые варьируются от 23 до 30 метров, в зависимости от того, в каком полушарии они обитают.

Ученые определили, что окаменелости относятся к раннему меловому периоду, примерно 120–130 миллионов лет назад. Оба новых вида принадлежат к семейству зауроподов, группе растительноядных динозавров, у которых была характерная длинная шея. Это были самые большие животные, когда-либо жившие на Земле.

Кроме найденных в этом регионе окаменелостей одного вида птерозавров и зуба теропода, два новых вида динозавров также являются первыми позвоночными, обнаруженными в этом регионе, говорится в исследовании.

Третья часть окаменелых фрагментов, по мнению ученых, принадлежат не новому виду, а представителю зауроподов Somphospondyli. Эти динозавры жили на Земле с конца юрского до конца мелового периода.

Другие находки палеонтологов

Ученые сделали серию открытий в Китае за последние несколько десятилетий, пролив больше света на разнообразие зауроподов в Восточной Азии, говорится в исследовании, хотя до сих пор ведутся споры о взаимосвязи между видами и их таксономической классификацией, а также о том, где они находятся в генеалогическом древе динозавров.

В начале этого года на юго-востоке Китая ученые обнаружили полностью сохранившегося динозавра, который высиживал яйца с окаменевшими эмбрионами, а еще один новый вид динозавра был обнаружен на северо-востоке Китая в сентябре прошлого года.