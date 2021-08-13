Титани крейдяного періоду. У Китаї вчені знайшли два нових види динозаврів

Коротко про знахідку: харчувалися рослинною їжею, жили 120 мільйонів років тому, знайшли в Китаї.

Учені підтвердили відкриття двох нових величезних видів динозаврів на північному заході Китаю. Це одні з перших хребетних, виявлених у цьому регіоні, йдеться в новому дослідженні, повідомляє CNN.

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На території провінції Синьцзян за останні роки знайшли кілька скам'янілостей динозаврів. Серед них були кілька птерозаврів, збережені яйця і ембріони, а також викопні фрагменти спинних хребців і грудних клітин — учені спочатку визначили, що вони належать трьом невідомим динозаврам.

Їх троє, але тільки два нових

Тепер учені визначили, що дві частини з цих скам'янілостей належать раніше невідомим видам динозаврів, яких назвали Silutitan sinensis, "сілу" мандаринською означає "Шовковий шлях", і Hamititan xinjiangensis, за назвою провінції Синьцзян. Обидві назви мають слово "титан", що по-грецьки означає гігант, тому що ці динозаври мають великі розміри.

За оцінками вчених Silutitan sinensis був у довжину більше 20 метрів, а Silutitan sinensis — 17 метрів. Учені порівняли розміри викопних тварин з розмірами синіх китів, які варіюються від 23 до 30 метрів, у залежності від того, в якій півкулі вони живуть.

Учені визначили, що скам'янілості належать до раннього крейдяного періоду, приблизно 120-130 мільйонів років тому. Обидва нових види належать до сімейства зауроподів, групи рослиноїдних динозаврів, у яких була характерна довга шия. Це були найбільші тварини, які коли-небудь жили на Землі.

Крім знайдених у цьому регіоні скам'янілостей одного виду птерозаврів і зуба теропода, два нових види динозаврів також є першими хребетними, виявленими в цьому регіоні, йдеться в дослідженні.

Третя частина скам'янілих фрагментів, на думку вчених, належать не новому виду, а представнику зауроподів Somphospondyli. Ці динозаври жили на Землі з кінця юрського до кінця крейдяного періоду.

Інші знахідки палеонтологів

Учені зробили серію відкриттів у Китаї за останні кілька десятиліть, проливаючи більше світла на різноманітність зауроподів у Східній Азії, йдеться в дослідженні, хоча до цих пір ведуться суперечки про взаємозв'язок між видами і їхньою таксономічною класифікацією, а також про те, де вони розташовані в генеалогічному дереві динозаврів.

На початку цього року на південному сході Китаю вчені виявили повністю збереженого динозавра, який висиджував яйця зі скам'янілими ембріонами, а ще один новий вид динозавра був виявлений на північному сході Китаю у вересні минулого року.