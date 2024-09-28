"Живий динозавр": жінка зіткнулася з найнебезпечнішим птахом у світі

В Австралії можна зустріти місцевих птахів — казаурів, які вважаються одними з найближчих родичів динозаврів, що живуть нині.

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Жінка зіткнулася з найнебезпечнішим птахом у світі на австралійському пляжі. Джулі Нос та її донька Челсі відпочивали на пляжі Етті в Австралії, коли до них наблизився птах, якого назвали "живим динозавром" і найнебезпечнішим птахом у світі. Птах, схожий на страуса, називається казуар. Про це повідомляє видання Unilad.

Джулі розповіла: "Ми чули, що там водяться казуари, але коли ми приїхали туди, то не змогли їх знайти".

Але все швидко змінилося, коли цікавий казуар підійшов прямо до них двох на шезлонгах, мабуть, у пошуках закуски.

Вона продовжила: "Ми думали, що вони схожі на птахів, схожих на ему, але потім ми дізналися, що вони можуть бути вбивцями".

Ці птахи мешкають в Австралії, Північній Австралії, Новій Гвінеї та інших прилеглих районах. Казуари, що походять від динозаврів, можуть досягати висоти шести футів і навіть важити цілих 160 фунтів.

Хоча вони не літають, їхні потужні ноги компенсують це, оскільки вони штовхають їх уперед.

Однак, незважаючи на те, що казуари вважаються найнебезпечнішим птахом у світі, але вони доволі стримані й не надто агресивні. Тому напади цих істот, на щастя, рідкісні.

Але в рідкісних випадках, коли вони все ж нападають, вони можуть завдати значної шкоди, якщо їх розлютити. Напади птаха часто закінчувалися смертельними наслідками.

Одне з останніх сталося 2019 року з чоловіком із Флориди. 75-річний чоловік на ім'я Марвін Хаджос помер від отриманих травм після того, як він перебував поблизу від птаха і в якийсь момент впав.

Казуари також вважаються одними з найближчих родичів динозаврів, які живуть нині.

Раніше Фокус писав, що динозаври ходили по Землі на мільйони років раніше. Вчені з Університету Канзасу виявили епізод глобальних змін, відомий як Подія Вайсерта (The Weissert Event), вивчаючи гірську породу, що покривала скам'янілий екземпляр ютараптора.