"Живой динозавр": женщина столкнулась с самой опасной птицей в мире

В Австралии можно встретить местных птиц — казауров, которые считаются одними из ближайших ныне живущих родственников динозавров.

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Женщина столкнулась с самой опасной птицей в мире на австралийском пляже. Джули Нос и ее дочь Челси отдыхали на пляже Этти в Австралии, когда к ним приблизилась птица, которую назвали "живым динозавром" и самой опасной птицей в мире. Птица, похожая на страуса, называется казуар. Об этом сообщает издание Unilad.

Джули рассказала: "Мы слышали, что там водятся казуары, но когда мы приехали туда, то не смогли их найти".

Но все быстро изменилось, когда любопытный казуар подошел прямо к ним двоим на шезлонгах, по-видимому, в поисках закуски.

Она продолжила: "Мы думали, что они похожи на птиц, похожих на эму, но потом мы узнали, что они могут быть убийцами".

Эти птицы обитают в Австралии, Северной Австралии, Новой Гвинее и других прилегающих районах. Казуары, произошедшие от динозавров, могут достигать высоты шести футов и даже весить целых 160 фунтов.

Хотя они не летают, их мощные ноги компенсируют это, поскольку они толкают их вперед.

Однако, несмотря на то, что казуары считаются самой опасной птицей в мире, но они довольно сдержанны и не слишком агрессивны. Поэтому нападения этих существ, к счастью, редки.

Но в редких случаях, когда они все же нападают, они могут нанести значительный ущерб, если их разозлить. Нападения птицы часто заканчивались смертельным исходом.

Одно из последних произошло в 2019 году с мужчиной из Флориды. 75-летний мужчина по имени Марвин Хаджос скончался от полученных травм после того, как он находился поблизости от птицы и в какой-то момент упал.

Казуары также считаются одними из ближайших ныне живущих родственников динозавров.

Ранее Фокус писал, что динозавры ходили по Земле на миллионы лет раньше. Ученые из Университета Канзаса обнаружили эпизод глобальных изменений, известный как Событие Вайсерта (The Weissert Event), изучая горную породу, покрывавшую окаменевший экземпляр ютараптора.