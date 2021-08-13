Реки из звезд и клей для галактики. Ученые назвали самые большие странности Млечного Пути

Ученые уже около столетия изучают наш галактический дом и остается все меньше времени до момента, когда Млечный Путь изменится навсегда.

Млечный Путь – это наш галактический дом, одна из триллионов галактик во Вселенной. Астрономы изучают галактику в течение почти столетия, с тех пор как Эдвин Хаббл обнаружил, что соседняя Андромеда была не просто пыльной туманностью по соседству, а еще одно галактикой, пишет National Geographic.

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Несмотря на такой серьезный отрезок времени, посвященный изучению Млечного Пути, ученые все еще пытаются разгадать секреты нашего галактического дома. Вот некоторые забавные и странные факты, касающиеся нашего дома, которому 13,6 млрд лет.

Млечный Путь (по большей части) плоский

Наша галактика в среднем составляет 100 тыс. световых лет в поперечнике, но всего 1 тыс. световых лет в толщину. Внутри этого сплющенного диска Солнце и планеты находятся в одном из изогнутых рукавов из газа и пыли. Так, Солнечная система находится примерно в 26 тыс. световых лет от турбулентного ядра галактики.

Земле всего 18 галактических лет

Солнечная система движется в межзвездном пространстве вокруг галактического центра со скоростью 828 000 км/ч. Даже с такой скорость, чтобы сделать полный оборот вокруг центра галактики, потребуется 250 млн лет. В последний раз, Солнечная система делала полный оборот 4,5 млрд лет назад, когда на Земле только появились динозавры, а млекопитающие еще не эволюционировали.

В центре Млечного Пути затаилась черная дыра

Сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец А* весит в 4 млн раз больше, чем Солнце. Ученые никогда не видели этот объект напрямую, так как он скрыт за густыми облаками пыли и газа.

Но астрономы смогли проследить орбиты звезд и газовых облаков вблизи галактического центра, что позволило сделать вывод о массе черной дыры, скрывающейся за занавесом.

[ + – ] Галактический центр Млечного пути

Астрономы предполагают, что сверхмассивные черные дыры прячутся в сердцах большинства галактик, а некоторые из них питаются с такой жадностью, что выпускают струи мощного излучения. Его можно увидеть с расстояния в миллионы световых лет.

Млечный Путь вскоре исчезнет

Примерно через четыре миллиарда лет Млечный Путь столкнутся со своим ближайшим соседом – галактикой Андромеды. Две спиральные галактики в настоящее время несутся навстречу друг другу со скорость более 800 тыс. км/ч.

Столкновение двух галактик, возможно, будет не слишком разрушительным. По мнению ученых, у Земли есть все шансы пережить кризис, как и у большинства звезд Млечного Пути.

[ + – ] Галактика Андромеды

Новорожденная мегагалактика будет обладать незабываемым ночным пейзажем с захватывающей россыпью звезд. Ночное небо станет совсем не таким, как мы его видим сегодня.

Солнце – всего лишь одна звезда из нескольких сотен миллиардов

В Млечном Пути находится от 100 до 400 млрд звезд, в действительности, астрономы пока не могут дать точный ответ. Многие из этих звезд тусклые и маленькие, которые трудно обнаружить на огромных космических расстояниях, также есть массивные облака ближе к центре галактики.

Астрономы могут оценить общее количество звезд лишь на основе массы и яркости Млечного Пути в целом, но более точные цифры все еще недостижимы.

Галактика окружена темным ореолом

Млечный Путь заключен в сгусток материи, который намного больше и массивнее самой галактики. В конце 1960-х годов Вера Рубин сделала вывод о наличии этих невидимых гало вокруг галактик. Она первая заметила, что звезды на краю Андромеды вращаются вокруг центра со скоростью, которая должны была отправить их далеко в космос. Нечто удерживало эти звезды в пределах галактики, некий космический клей.

Этот клей, как мы теперь знаем, состоит из темной материи.

Древние звезды по соседству

Млечный Путь окружен более чем 150 группами древних звезд, некоторые из них являются самыми старыми во Вселенной. Эти древние звездные конгломераты, получили название Шаровые звездные скопления.

Они находятся в ореоле Млечного Пути и вращаются вокруг галактического центра. Каждое скопление изобилует тысячами звезд. Также вокруг Млечного Пути находятся десятки галактик-спутников, большинство из них трудно найти, но Малое и Большое Магеллановы Облака каждую ночь видны в южной части неба.

Галактика – остров в потоке звезд

Млечный Путь пожирает галактики, которые подходят слишком близко. За прошедшие годы ученые, изучающие окраины галактики, обнаружили около 20 слабых звездных потоков, которые оказались остатками других галактик.

[ + – ] Поток звезд Фото: R. JAY GABANY/COSMOTOGRAPHY

Призрачные звездные реки образовались, когда более мощная гравитация Млечного Пути разорвала мелкие галактики на части.

Жара в центре галактики

Млечный Путь выпускает огромные пузыри из чрезвычайно горячего газа и энергичных частиц. Так называемые пузыри Ферми простираются под и над галактическим диском, они вылетают из центра галактик, подпитываемые ветром со скоростью более 3 млн км/ч.

До конца неизвестно, почему образовываются эти пузыри, но ученые предполагают, что это как-то связано со звездообразованием вблизи Стрельца А*.

Газовые облака улетают из галактики

С помощью телескопа Грин-Бэнк было обнаружено более сотни облаков газообразного водорода, которые удаляли от ядра галактики со скоростью более 1 млн км/ч.

Ученые предполагают, что облака могут быть индикаторами процессов, которые приводят в движение гигантские пузыри Ферми.