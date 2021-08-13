Річки із зірок і клей для галактики. Учені назвали найбільші дива Чумацького Шляху

Учені вже майже століття вивчають наш галактичний будинок і залишається все менше часу до моменту, коли Чумацький Шлях зміниться назавжди.

Чумацький Шлях — це наш галактичний будинок, одна з трильйонів галактик у Всесвіті. Астрономи вивчають галактику протягом майже століття, з тих пір як Едвін Габбл з'ясував, що сусідня Андромеда була не просто курною туманністю по сусідству, а ще однією галактикою, пише National Geographic.

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Незважаючи на такий серйозний відрізок часу, присвячений вивченню Чумацького Шляху, вчені все ще намагаються розгадати секрети нашого галактичного будинку. Ось деякі кумедні та дивні факти, що стосуються нашого будинку, якому 13,6 млрд років.

Чумацький Шлях (здебільшого) плоский

Наша галактика здебільшого становить 100 тис. світлових років у поперечнику, але всього 1 тис. світлових років у товщину. Усередині цього сплющенного диска Сонце і планети знаходяться в одному з вигнутих рукавів із газу і пилу. Так, Сонячна система знаходиться приблизно в 26 тис. світлових років від турбулентного ядра галактики.

Землі всього 18 галактичних років

Сонячна система рухається в міжзоряному просторі навколо галактичного центру зі швидкістю 828 000 км/год. Навіть з такою швидкість, щоб зробити повний оберт навколо центру галактики, потрібно 250 млн років. Востаннє, Сонячна система робила повний оберт 4,5 млрд років тому, коли на Землі тільки з'явилися динозаври, а ссавці ще не еволюціонували.

У центрі Чумацького Шляху зачаїлася чорна діра

Надмасивна чорна діра під назвою Стрілець А* важить у 4 млн разів більше, ніж Сонце. Учені ніколи не бачили цей об'єкт безпосередньо, оскільки він прихований за густими хмарами пилу й газу.

Але астрономи змогли простежити орбіти зірок і газових хмар поблизу галактичного центру, що дозволило зробити висновок про масу чорної діри, яка ховається за завісою.

[ + – ] Галактичний центр Чумацького шляху

Астрономи припускають, що надмасивні чорні діри ховаються в серцях більшості галактик, а деякі з них живляться з такою жадібністю, що випускають струмені потужного випромінювання. Його можна побачити з відстані в мільйони світлових років.

Чумацький Шлях незабаром зникне

Приблизно через чотири мільярди років Чумацький Шлях зіткнеться зі своїм найближчим сусідом — галактикою Андромеди. Дві спіральні галактики наразі несуться назустріч одна одній зі швидкістю понад 800 тис. км/год.

Зіткнення двох галактик, можливо, буде не дуже руйнівним. На думку вчених, у Землі є всі шанси пережити кризу, як і в більшості зірок Чумацького Шляху.

[ + – ] Галактика Андромеди

Новонароджена мегагалактика володітиме незабутнім нічним пейзажем із захопливим розсипом зірок. Нічне небо стане зовсім не таким, як ми його бачимо сьогодні.

Сонце — всього лише одна зірка з декількох сотень мільярдів

У Чумацькому Шляху знаходиться від 100 до 400 млрд зірок, насправді, астрономи поки не можуть дати точну відповідь. Багато з цих зірок тьмяні та маленькі, які важко помітити на величезних космічних відстанях, також є масивні хмари ближче до центру галактики.

Астрономи можуть оцінити загальну кількість зірок лише на основі маси і яскравості Чумацького Шляху в цілому, але більш точні цифри все ще недосяжні.

Галактика оточена темним ореолом

Чумацький Шлях укладений в згусток матерії, який набагато більший і масивніший, ніж власне галактика. Наприкінці 1960-х років Віра Рубін зробила висновок про наявність цих невидимих гало навколо галактик. Вона перша помітила, що зірки на краю Андромеди обертаються навколо центру зі швидкістю, яка повинна була відправити їх далеко в космос. Щось утримувало ці зірки в межах галактики, якийсь космічний клей.

Цей клей, як ми тепер знаємо, складається з темної матерії.

Стародавні зірки по сусідству

Чумацький Шлях оточений більш ніж 150 групами древніх зірок, деякі з них є найстарішими у Всесвіті. Ці стародавні зоряні конгломерати, отримали назву Кульові зоряні скупчення.

Вони знаходяться в ореолі Чумацького Шляху й обертаються навколо галактичного центру. Кожне скупчення рясніє тисячами зірок. Також навколо Чумацького Шляху знаходяться десятки галактик-супутників, більшість з них важко знайти, але Малу і Велику Магелланові Хмари щоночі видно в південній частині неба.

Галактика — острів у потоці зірок

Чумацький Шлях поглинає галактики, які підходять дуже близько. За минулі роки вчені, які вивчають околиці галактики, зафіксували приблизно 20 слабких зіркових потоків, які виявилися залишками інших галактик.

[ + – ] Потік зірок Фото: поток звезд

Примарні зіркові річки утворилися, коли більш потужна гравітація Чумацького Шляху розірвала дрібні галактики на частини.

Спека в центрі галактики

Чумацький Шлях випускає величезні бульбашки з надзвичайно гарячого газу й енергійних частинок. Так звані бульбашки Фермі простягаються під і над галактичним диском, вони вилітають з центру галактик, які підживлюються вітром зі швидкістю понад 3 млн км/год.

До кінця невідомо, чому утворюються ці бульбашки, але вчені припускають, що це якось пов'язано із зіркоутворенням поблизу Стрільця А*.

Газові хмари летять з галактики

За допомогою телескопа Грін-Бенк були зафіксовані понад сотні хмар газоподібного водню, які видаляли від ядра галактики зі швидкістю більше 1 млн км/год.

Учені припускають, що хмари можуть бути індикаторами процесів, які приводять в рух гігантські бульбашки Фермі.