Величезна економія коштів: як живе перше місто, що працює на сонячній енергії (відео)

Будинки в Бабкок-Ранч коштують від 300 000 до 4 млн доларів, вони обладнані енергоощадними технологіями, тож мешканці вдвічі менше платять за електрику.

Бабкок-Ранч у штаті Флорида став першим містом у США, де всі будівлі забезпечуються сонячною енергією. Видання New York Post з'ясувало, як там живуть люди і якими перевагами користуються.

Пунта-Горде називають "містом майбутнього", оскільки його забезпечує енергією величезна сонячна ферма площею близько 356 гектарів. На центральній площі Засновника, куди часто приходять місцеві жителі, встановлено "сонячні дерева" з розетками, що заряджають гаджети. На багатьох будівлях теж встановлені фотоелектричні панелі.

Сонячне дерево в Бабкок-Ранч Фото: Скриншот

Будинки в містечку коштують від 300 000 до 4 млн доларів. Кожен побудований з використанням багатьох енергоощадних технологій. Надміцні конструкції утеплені, мають герметичні вікна та ефективні повітропроводи, які затримують тепло. Усередині також знаходиться спеціальне обладнання для опалення та охолодження, економні освітлювальні прилади. Усе разом значно скорочує витрати на комунальні послуги, що й приваблює мешканців.

Місцева мешканка Джанетт Дюлані була приємно здивована, коли отримала свій перший рахунок за електрику після переїзду в Бабкок-Ранч.

"Він був удвічі меншим, ніж у нашому старому будинку, хоча тепер у нас удвічі більше квадратних метрів, — розповіла вона місцевим ЗМІ. — Це також допомагає навколишньому середовищу".

Сонячна ферма дає Бабкок-Ранч багато енергії Фото: Скриншот

Енергоефективні будинки також стійкі до поганої погоди. Бабкок-Ранч навіть здобуло популярність як "перше місто Флориди, захищене від ураганів".

Штат Флорида є столицею ураганів у Північній Америці, тому всі будинки і будівлі в Бабкок-Ранч побудовані так, щоб витримувати вітер зі швидкістю до 241 км/год. Вони також розташовані досить далеко від океану і на висоті 30 футів над рівнем моря, що зводить до мінімуму вплив штормів.

Коли в жовтні ураган "Мілтон" зійшов на Флориду, 2000 осіб сховалися у двох найукріпленіших будинках, які Управління з надзвичайних ситуацій штату визначило як притулки. Хоча 3,3 мільйона жителів регіону залишилися без електрики, Бабкок-Ранч вистояв. Це пов'язано з тим, що лінії електропередач прокладені під землею і невразливі для вітру, а велика сонячна електростанція забезпечує надійне електропостачання навіть під час перебоїв у загальній мережі.

Раніше писали про систему 247Solar, яка цілодобово видобуває електрику в незвичний спосіб. Вона використовує поле дзеркал, які відстежують положення сонця і допомагають збирати світло на центральній вежі. Вона нагріває повітря, і те приводить у дію турбіни.