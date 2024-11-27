Огромная экономия средств: как живет первый город, работающий на солнечной энергии (видео)

Дома в Бабкок-Ранч стоят от 300 000 до 4 млн долларов, они оборудованы энергосберегающими технологиями, поэтому жильцы вдвое меньше платят за электричество.

Бабкок-Ранч в штате Флорида стал первым городом в США, где все здания обеспечиваются солнечной энергией. Издание New York Post выяснило, как там живут люди и какими преимуществами пользуются.

Пунта-Горде называют "городом будущего", поскольку его снабжает энергией огромная солнечная ферма площадью около 356 гектаров. На центральной площади Основателя, куда часто приходят местные жители, установлены "солнечные деревья" с розетками, заряжающими гаджеты. На многих зданиях тоже установлены фотоэлектрические панели.

Солнечное дерево в Бабкок-Ранч Фото: Скриншот

Дома в городке стоят от 300 000 до 4 млн долларов. Каждый построен с использованием многих энергосберегающих технологий. Сверхпрочные конструкции утеплены, имеют герметичные окна и эффективными воздуховодами, которые задерживают тепло. Внутри также находится специальное оборудование для отопления и охлаждения, экономные осветительные приборы. Все вместе значительно сокращает расходы на коммунальные услуги, что и привлекает жильцов.

Местная жительница Джанетт Дюлани была приятно удивлена, когда получила свой первый счет за электричество после переезда в Бабкок-Ранч.

"Он был вдвое меньше, чем в нашем старом дом, хотя теперь у нас вдвое больше квадратных метров, — рассказала она местным СМИ. — Это также помогает окружающей среде".

Солнечная ферма дает Бабкок-Ранч много энергии Фото: Скриншот

Энергоэффективные дома также устойчивы к плохой погоде. Бабкок-Ранч даже получило известность как "первый город Флориды, защищенный от ураганов".

Штат Флорида является столицей ураганов в Северной Америке, поэтому все дома и здания в Бабкок-Ранч построены так, чтобы выдерживать ветер со скоростью до 241 км/ч. Они также расположены достаточно далеко от океана и на высоте 30 футов над уровнем моря, что сводит к минимуму воздействие штормов.

Когда в октябре ураган "Милтон" обрушился на Флориду, 2000 человек cпрятались в двух самых укрепленных домах, которые Управление по чрезвычайным ситуациям штата определило в качестве убежищ. Хотя 3,3 миллиона жителей региона остались без электричества, Бабкок-Ранч выстоял. Это связано с тем, что линии электропередач проложены под землей и неуязвимы для ветра, а большая солнечная электростанция обеспечивает надежное электроснабжение даже во время перебоев в общей сети.

Ранее писали о системе 247Solar, которая круглосуточно добывает электричество необычным способом. Она использует поле зеркал, которые отслеживают положение солнца и помогают собирать свет на центральной башне. Она нагревает воздух, и тот приводит в действие турбины.