Два пилота сообщили о ярко-зеленом НЛО, проносящемся сквозь облака над Канадой

Исследователи не исключают вероятность того, что НЛО мог быть метеором, пронесшимся по небу.

Пилоты двух разных самолетов — военного и пассажирского, заявили, что видели таинственный зеленый НЛО, исчезнувший в облаках над заливом Святого Лаврентия на Атлантическом побережье Канады, пишет Live Science.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Согласно отчету, размещенному 11 августа, оба рейса стали свидетелями ярко-зеленого летающего объекта, который влетел в облако, а затем исчез. Однако объект никак не повлиял на выполнение ни одного из полетов.

Одним из воздушных суден, сообщивших о наблюдении, был канадский военный самолет, летевший с базы в Онтарио в немецкий город Кельн. Пассажирским рейсом был самолет авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, летевший из Бостона в Амстердам.

Стеффан Уоткинс, исследователь авиации и судоходства, изучил данные самолетного радиолокационного ответчика двух рейсов и увидел, что во время наблюдения военный самолет поднялся на высоту 300 м, возможно, чтобы избежать объекта или рассмотреть его поближе. Есть вероятность, что НЛО мог быть метеором, пронесшимся по небу.

В отличие от Министерства обороны США, Министерство национальной обороны Канады не отслеживает случаи наблюдения НЛО. Тем не менее у Канады нет недостатка в энтузиастах.

В декабре 2019 года частный коллекционер пожертвовал более 30 000 документов, связанных с НЛО, Манитобскому университету, в том числе десятки документов об инциденте в Фалькон-Лейк, самом печально известном случае НЛО в Канаде.

Между тем, в июне 2021 года Пентагон публично обнародовал долгожданный отчет о более чем 140 задокументированных наблюдениях НЛО пилотами ВМС США.

"Большинство сообщений о неопознанных воздушных явлениях, действительно представляют собой физические объекты. Нет никаких доказательств того, что за любым из этих инцидентов стоят инопланетные гости", — заключили ученые в отчете.