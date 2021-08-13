Два пілоти повідомили про яскраво-зелений НЛО, що проносяться крізь хмари над Канадою

Дослідники не заперечують ймовірність того, що НЛО міг бути метеором, що пронісся небом.

Пілоти двох різних літаків — військового і пасажирського, заявили, що бачили таємничий зелений НЛО, який зник у хмарах над затокою Святого Лаврентія на Атлантичному узбережжі Канади, пише Live Science.

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Згідно зі звітом, розміщеному 11 серпня, обидва рейси стали свідками яскраво-зеленого літального об'єкта, який влетів у хмару, а потім зник. Однак об'єкт ніяк не вплинув на виконання жодного з польотів.

Одним із повітряних суден, які повідомили про спостереження, був канадський військовий літак, що летів із бази в Онтаріо в німецьке місто Кельн. Пасажирським рейсом був літак авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines, що летів із Бостона в Амстердам.

Стеффан Воткінс, дослідник авіації та судноплавства, вивчив дані літакового радіолокаційного відповідача двох рейсів і побачив, що під час спостереження військовий літак піднявся на висоту 300 м, можливо, щоб уникнути об'єкт або розглянути його ближче. Є ймовірність, що НЛО міг бути метеором, що пронісся небом.

На відміну від Міністерства оборони США, Міністерство національної оборони Канади не відстежує випадки спостереження НЛО. Проте в Канаді не бракує ентузіастів.

У грудні 2019 року приватний колекціонер пожертвував понад 30 000 документів, пов'язаних із НЛО, Манітобському університету, зокрема десятки документів про інцидент у Фалькон-Лейк, найбільш сумнозвісному випадку НЛО в Канаді.

Тим часом, у червні 2021 року Пентагон публічно оприлюднив довгоочікуваний звіт про більш ніж 140 задокументованих спостережень НЛО пілотами ВМС США.

"Більшість повідомлень про непізнані повітряні явища, дійсно є фізичними об'єктами. Немає жодних доказів того, що за будь-яким із цих інцидентів стоять інопланетні гості", — підсумували вчені в звіті.