У ребенка из Калифорнии обнаружили амебу, поедающую мозг

Инфекция вызвана неглерией Фоулера — одноклеточным организмом, обитающим в пресноводных водоемах.

Как сообщает Агентство по здравоохранению округа Техейма, у мальчика из Северной Калифорнии развилась редкая и смертельно опасная инфекция мозга после купания в пресноводном озере, пишет Live Science.

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Ребенку меньше 10 лет, ему диагностировали первичный амебный менингоэнцефалит (или неглериаз) — разрушительную инфекцию мозга. Инфекция вызвана микроскопической амебой неглерия Фоулера (лат. Naegleria fowleri), которая встречается в теплых пресноводных водоемах, таких как озера, реки и геотермальные источники.

Мальчик, скорее всего, заразился, купаясь в пресноводном озере в округе Техейма, говорится в заявлении агентства, в котором не уточняется, в каком именно озере купался ребенок. Это заболевание чрезвычайно редкое: с 1971 года в Калифорнии было зарегистрировано всего 10 случаев.

Заражение неглерией Фоулера происходит, когда вода, в которой обитает амеба, попадает в нос. Оттуда одноклеточный организм может проникнуть в мозг и разрушить мозговую ткань. Инфекция почти во всех случаях приводит к летальному исходу, выживаемость составляет менее 3%.

Точно неизвестно, почему некоторым людям удается выжить, но факторы, которые могут этому способствовать, включают раннее выявление инфекции и лечение препаратом под названием милтефозин, а также другие интенсивные методы лечения для уменьшения отека мозга.

Проглатывание воды, зараженной неглерией Фоулера, не вызовет инфекции, только если жидкость не попадет в нос. Единственный способ предотвратить заражение — избегать купания в пресноводных водоемах.

Если люди все же купаются в пресной воде, они могут снизить риск, не опуская голову под воду или используя зажимы для носа, чтобы в него не попала жидкость.

Более детальная информация о состоянии ребенка не сообщается.