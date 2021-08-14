У дитини з Каліфорнії виявили амебу, що поїдає мозок

Інфекція викликана Naegleria fowleri — одноклітинним організмом, що живе в прісноводних водоймах.

Як повідомляє Агентство з охорони здоров'я округу Техама, у хлопчика з Північної Каліфорнії розвинулася рідкісна і смертельно небезпечна інфекція мозку після купання в прісноводому озері, пише Live Science.

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Дитині менше 10 років, йому діагностували первинний амебний менінгоенцефаліт (або неглеріаз) — руйнівну інфекцію мозку. Інфекція викликана мікроскопічною амебою Naegleria fowleri, яка зустрічається в теплих прісноводних водоймах, таких як озера, річки і термальні води.

Хлопчик, ймовірно, заразився, купаючись в прісноводому озері в окрузі Техама, йдеться в заяві агентства, однак в ньому не уточнюється, в якому саме озері плавала дитина. Це захворювання надзвичайно рідкісне: з 1971 року в Каліфорнії було зареєстровано всього 10 випадків.

Зараження Naegleria fowleri відбувається, коли вода, в якій мешкає амеба, потрапляє в ніс. Звідти одноклітинний організм може проникнути в мозок і зруйнувати мозкову тканину. Інфекція майже у всіх випадках призводить до смерті, виживаність становить менше 3%.

Точно невідомо, чому деяким людям вдається залишитися живими, але фактори, які можуть цьому сприяти, містять раннє виявлення інфекції і лікування препаратом під назвою мілтефозин, а також інші інтенсивні методи лікування для зменшення набряку мозку.

Проковтування води, в якій є Naegleria fowleri, не викличе інфікування, тільки якщо рідина не потрапить в ніс. Єдиний спосіб запобігти зараженню — уникати купання в прісноводних водоймах.

Якщо люди все ж плавають в прісній воді, вони можуть знизити ризик, не опускаючи голову під воду або використовуючи затискачі для носа, щоб в нього не потрапила рідина.

Більш детальна інформація про стан дитини не повідомляється.