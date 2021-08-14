Ученые обнаружили истинное происхождение загадочного камня Артура (фото)

Ранее археологи предполагали, что конструкция находились внутри клиновидной пирамиды из камня. Однако все оказалось несколько иначе.

Археологи из Манчестерского и Кардиффского университетов раскрыли происхождение камня Артура, одного из самых известных памятников каменного века в Великобритании, который послужил источником вдохновения для каменного стола в "Хрониках Нарнии", пишет Manchester.ac.uk.

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Восходящий к периоду неолита 3700 г. до н.э., камень Артура расположен на вершине холма неподалеку от деревни Дорстон, напротив Черных гор на юге Уэльса.

Ранее археологи предполагали, что данная конструкция находились внутри клиновидной пирамиды из камня. Однако все оказалось несколько иначе. Объект защищает государство, поэтому раскопки происходили несколько в стороне, где заканчивается охранная зона.

Профессор из Манчестерского университета Джулиан Томас и профессор Кардиффского университета Кит Рэй выяснили, что сначала камень представлял собой длинный курган, хотя на самом деле он является стариной гробницей.

"Несмотря на то, что камень Артура является культовым памятником международного значения, его происхождение до сих пор оставалось неизвестным. Возможность узнать тайну этой невероятной гробницы возрастом 5700 лет — крайне интригующая и помогает рассказать историю нашего происхождения", — заключил Томас.

Кроме всего прочего, в 2011-2019 годах на Dorstone Hill выявили три длинных кургана, похожих на камень Артура. Каждый из этих трех дерновых курганов был построен на месте большого деревянного здания, которое намеренно сожгли.

Так ученые установили, что камень Артура тесно связан с этими близлежащими "залами мертвых".