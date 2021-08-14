Вчені виявили справжнє походження загадкового каменя Артура (фото)

Раніше археологи припускали, що конструкція знаходилися всередині клиноподібної піраміди з каменю. Проте все виявилося трохи інакше.

Археологи з Манчестерського і Кардіффського університетів розкрили походження каменю Артура, одного з найвідоміших пам'ятників кам'яної доби у Великобританії, який послужив джерелом натхнення для кам'яного столу в "Хроніках Нарнії", пише Manchester.ac.uk.

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Камінь Артура, який належить до періоду неоліту 3700 р.до н.е., розташований на вершині пагорба неподалік від села Дорстон, напроти Чорних гір на півдні Уельсу.

Раніше археологи припускали, що дана конструкція знаходилися всередині клиноподібної піраміди з каменю. Проте все виявилося дещо інакше. Об'єкт захищає держава, тому розкопки відбувалися осторонь, де закінчується охоронна зона.

Професор Манчестерського університету Джуліан Томас і професор Кардіффського університету Кіт Рей з'ясували, що спочатку камінь був довгим курганом, хоча насправді він є старовиною гробницею.

"Не зважаючи на те, що камінь Артура є культовим пам'ятником міжнародного значення, його походження дотепер залишалося невідомим. Можливість дізнатися таємницю цієї неймовірної гробниці віком 5700 років — досить інтригує і допомагає розповісти історію нашого походження", — додав Томас.

До того ж, в 2011-2019 роках на Dorstone Hill виявили три довгих кургани, схожих на камінь Артура. Кожен з цих трьох курганів був побудований на місці великого дерев'яного будинку, який навмисно спалили.

Так вчені встановили, що камінь Артура тісно пов'язаний з цими сусідніми "залами мертвих".