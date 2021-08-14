Ужасающие потери. За последние 50 000 лет люди уничтожили более 460 видов птиц

Новое исследование углубляет понимание экспертов о птичьей фауне, жившей в прошлом, а также служит неким предупреждающим сигналом относительно существующих видов.

Колонизация человечеством земного шара за последние 50 000 лет имела довольно катастрофические последствия для других видов животных, пишет IFLS.

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Согласно новому исследованию, деятельность человека стала причиной вымирания по меньшей мере 469 видов птиц с конца плейстоцена, включая две трети всех нелетающих птиц.

Авторы исследования изучили научную литературу, касающуюся всех видов птиц, которые вымерли во всем мире за последние 50 тысячелетий. При этом они заметили ряд четких закономерностей, которые убедительно свидетельствуют о том, что наши предки были главной причиной многих из этих вымираний.

Примечательно, что 90% всех вымерших птиц жили на островах и исчезли вскоре после прибытия туда людей. Это кажется вполне логичным, поскольку птиц и их яйца люди использовали для питания.

Исследователи также обнаружили 116 примеров нелетающих птиц, которые вымерли за этот период времени. Учитывая, что на сегодня существует всего 54 вида нелетающих птиц, эта цифра поражает.

Дополнительный анализ показал, что средняя масса тела всех вымерших видов птиц была примерно в семь раз больше, чем у существующих разновидностей.

Этот вывод подразумевает, что крупные птицы значительно чаще становились объектом охоты людей, и согласуется с результатами предыдущих исследований, которые показали, что крупные животные, как правило, вымирали первыми после появления людей на новом месте.

"В общей сложности мы насчитали 469 видов птиц, вымерших за последние 50 000 лет, но мы считаем, что реальное число гораздо больше. Мы нашли много ископаемых птиц, которые еще не полностью описаны и поэтому были исключены из нашего исследования", — рассказал автор исследования профессор Шай Мейри.

Помимо того, что результаты этого исследования подчеркивают разрушительное воздействие, которое человек оказывал на других животных на протяжении всей истории человечества, они также углубляют наше понимание птичьей фауны, существовавшей в прошлом.

"Мы надеемся, что результаты исследования могут послужить предупреждающим сигналом относительно существующих видов птиц, которым угрожает исчезновение", — заключил Мейри.