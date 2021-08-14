Жахливі втрати. За останні 50 000 років люди знищили понад 460 видів птахів

Нове дослідження поглиблює розуміння експертів щодо пташиної фауни, що жила в минулому, а також служить попереджувальним сигналом щодо нинішніх видів.

Колонізація людством земної кулі за останні 50 000 років мала досить катастрофічні наслідки для інших видів тварин, пише IFLS.

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Згідно з новим дослідженням, діяльність людини стала причиною вимирання щонайменше 469 видів птахів з кінця плейстоцену, включно з двома третинами всіх нелітаючих птахів.

Автори дослідження вивчили наукову літературу, що стосується всіх видів птахів, які вимерли в світі за останні 50 тисячоліть. При цьому вони звернули увагу на низку чітких закономірностей, які переконливо свідчать про те, що наші предки були головною причиною багатьох з цих вимирань.

Примітно, що 90% всіх птахів, які вимерли жили на островах і зникли незабаром після прибуття людей. Це здається цілком логічним, оскільки птахів і їх яйця люди використовували для харчування.

Дослідники також виявили 116 прикладів нелітаючих птахів, які вимерли за цей період часу. Зважаючи на те, що на сьогодні існує всього 54 види нелітаючих птахів, ця цифра вражає.

Додатковий аналіз показав, що середня маса тіла всіх вимерлих видів птахів була приблизно в сім разів більше, ніж у існуючих різновидів.

Цей висновок підкреслює тот факт, що великі птахи значно частіше ставали об'єктом полювання людей, і узгоджується з результатами попередніх досліджень, які показали, що великі тварини, як правило, вимирали першими після появи людей на новому місці.

"В цілому ми нарахували 469 видів птахів, які вимерли за останні 50 000 років, але ми вважаємо, що справжнє число значно більше. Ми знайшли багато скам'янілостей птахів, які ще не повністю описані і тому були виключені з нашого дослідження", — розповів автор дослідження професор Шай Мейра.

Крім того, що результати цього дослідження підкреслюють руйнівний вплив, який людина здійснювала щодо інших тварин протягом всієї історії людства, вони також поглиблюють наше розуміння пташиної фауни, що існувала в минулому.

"Ми сподіваємося, що результати дослідження можуть послужити попереджувальним сигналом щодо нинішніх видів птахів, яким загрожує зникнення", — уклав Мейра.