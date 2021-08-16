Забудьте о Полярной звезде: какая самая яркая звезда в летнем небе

Астрономы говорят, что ответ на вопрос разнится от времени года, но Полярная звезда никогда не будет самой яркой.

Вопрос о том, какая самая яркая звезда в ночном небе, задают чаще всего и на него достаточно трудно ответить, пишет Forbes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам астрономов, все зависит от того, в какое время года этот вопрос задается, но в любом случае это не будет Полярная звезда. По какой-то причине большинство людей думают, что Полярная звезда является самой яркой звездой на ночном небе, вероятно, потому что ее легче всего найти в небе.

Полярная звезда называется так, потому что северная ось Земли направлена прямо на нее. Вот почему звезда часто используется в навигации. Фактически, Полярная звезда – всего лишь 48-я по яркости звезда.

Звезда Сириус – самая яркая звезда на ночном небе Земли зимой, но летом в северном полушарии она не "поднимается".

Так какая же самая яркая звезда летом? В настоящее время это Арктур, самая яркая звезда в созвездии Волопаса, и четвертая по яркости звезда, если смотреть с Земли.

Красный гигант Арктур можно легко найти ночью, отыскав Большую Медведицу, которая находится высоко в небе в это время года. Астрономы советуют найти хвост Большой Медведицы из четырех звезд и проследить за воображаемой дугой, которая приведет к Арктуру.

Но в ночном летнем небе есть и другая яркая звезда. Вега в созвездии Лиры – вторая по яркости звезда, она сменяет Арктур ближе к сентябрю, когда первая звезда становится тусклой дневной звездой.

Вега – самая яркая звезда в так называемом Большой Летнем треугольнике. Этот треугольник, поднимающийся на востоке после наступления темноты и около полуночи в июле и августе, является одним из самых узнаваемых ориентиров в летнем небе.

Астрономы говорят, что технически у лета две самых ярких звезды.

А вот список из 10 самых ярких звезд, видимых с Земли: