Забудьте про Полярну зірку: яка найяскравіша зірка в літньому небі
Астрономи говорять, що відповідь на питання різниться від пори року, але Полярна зірка ніколи не буде найяскравішою.
Питання про те, яка найяскравіша зірка в нічному небі, задають найчастіше, і на нього досить важко відповісти, пише Forbes.
За словами астрономів, усе залежить від того, в яку пору року це питання ставиться, але в будь-якому випадку це не буде Полярна зірка. З якоїсь причини більшість людей думає, що Полярна зірка є найяскравішою зіркою на нічному небі, ймовірно, тому що її легше за все знайти в небі.
Полярна зірка називається так, тому що північна вісь Землі спрямована прямо на неї. Ось чому зірка часто використовується в навігації. Фактично, Полярна зірка — всього лише 48-а за яскравістю зірка.
Зірка Сіріус — найяскравіша зірка на нічному небі Землі взимку, але влітку в північній півкулі вона не "піднімається".
Так яка ж найяскравіша зірка влітку? Зараз це Арктур, найяскравіша зірка в сузір'ї Волопаса та четверта за яскравістю зірка, якщо дивитися з Землі.
Червоний гігант Арктур можна легко знайти вночі, відшукавши Велику Ведмедицю, яка розташована високо в небі в цей час року. Астрономи радять знайти хвіст Великої Ведмедиці з чотирьох зірок і простежити за уявної дугою, яка приведе до Арктура.
Але в нічному літньому небі є й інша яскрава зірка. Вега в сузір'ї Ліри — друга за яскравістю зірка, вона змінює Арктур ближче до вересня, коли перша зірка стає тьмяною денною зіркою.
Вега — найяскравіша зірка в так званому Великому літньому трикутнику. Цей трикутник, що піднімається на сході після настання темряви та близько опівночі в липні та серпні, є одним із найбільш упізнаваних орієнтирів у літньому небі.
Астрономи говорять, що технічно в літа дві найяскравіші зірки.
А ось список із 10 найяскравіших зірок, видимих з Землі:
- Сіріус (сузір'я Великий Пес);
- Канопус (сузір'я Кіля);
- Альфа Центавра (сузір'я Центавр);
- Арктур (сузір'я Волопас);
- Вега (сузір'я Ліра);
- Капела (сузір'я Візник);
- Ригель (сузір'я Оріон);
- Процион (сузір'я Малий Пес);
- Ахернар (сузір'я Ерідан);
- Бетельгейзе (сузір'я Оріон).