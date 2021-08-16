Забудьте про Полярну зірку: яка найяскравіша зірка в літньому небі

Астрономи говорять, що відповідь на питання різниться від пори року, але Полярна зірка ніколи не буде найяскравішою.

Питання про те, яка найяскравіша зірка в нічному небі, задають найчастіше, і на нього досить важко відповісти, пише Forbes.

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За словами астрономів, усе залежить від того, в яку пору року це питання ставиться, але в будь-якому випадку це не буде Полярна зірка. З якоїсь причини більшість людей думає, що Полярна зірка є найяскравішою зіркою на нічному небі, ймовірно, тому що її легше за все знайти в небі.

Полярна зірка називається так, тому що північна вісь Землі спрямована прямо на неї. Ось чому зірка часто використовується в навігації. Фактично, Полярна зірка — всього лише 48-а за яскравістю зірка.

Зірка Сіріус — найяскравіша зірка на нічному небі Землі взимку, але влітку в північній півкулі вона не "піднімається".

Так яка ж найяскравіша зірка влітку? Зараз це Арктур, найяскравіша зірка в сузір'ї Волопаса та четверта за яскравістю зірка, якщо дивитися з Землі.

Червоний гігант Арктур можна легко знайти вночі, відшукавши Велику Ведмедицю, яка розташована високо в небі в цей час року. Астрономи радять знайти хвіст Великої Ведмедиці з чотирьох зірок і простежити за уявної дугою, яка приведе до Арктура.

Але в нічному літньому небі є й інша яскрава зірка. Вега в сузір'ї Ліри — друга за яскравістю зірка, вона змінює Арктур ближче до вересня, коли перша зірка стає тьмяною денною зіркою.

Вега — найяскравіша зірка в так званому Великому літньому трикутнику. Цей трикутник, що піднімається на сході після настання темряви та близько опівночі в липні та серпні, є одним із найбільш упізнаваних орієнтирів у літньому небі.

Астрономи говорять, що технічно в літа дві найяскравіші зірки.

А ось список із 10 найяскравіших зірок, видимих з Землі: