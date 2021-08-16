Передатчики энергии из космоса. Почему Никола Тесла был так увлечен египетскими пирамидами

Изобретатель на протяжении всей жизни был одержим пирамидами, они легли в основу идеи Теслы о передаче энергии по беспроводной сети.

Известный изобретатель в области электротехники и радиотехники Никола Тесла умер несколько недооцененным, но слава и мифы о нем продолжают шириться и в наши дни, пишет Big Think.

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Теслу считают безумным гением, чьи революционные идеи привели к появлению смартфонов, Wi-Fi, системе электропитания переменного тока и многому другому.

Но помимо реализованных и запатентованных идей, у Теслы также было много других интересов в различных областях исследований, некоторые из них были весьма эзотерическими. Одним из самых необычных увлечений Теслы были египетские пирамиды.

Тесла считал, что они служили некой высшей цели, и исследовал их на протяжении всей своей жизни.

Что интересовало Теслу в пирамидах? Он задался вопрос, не были ли пирамиды гигантскими передатчиками энергии, со временем эта идея легла в основу исследований Теслы о том, как передавать энергию по беспроводной сети.

В 1905 году Тесла подал в США документы на патент под названием "Искусство передачи электрической энергии через естественную среду". В нем описывались конструкции для серии генераторов по всему миру, которые бы использовали ионосферу Земли для сбора энергии. Тесла представлял Землю с ее двумя полюсами, как гигантский электрический генератор абсолютно безграничной энергии.

Конструкции для улавливания энергии из ионосферы имели треугольную форму и стали известны как электромагнитная пирамида Теслы.

"В тот день, когда наука начнет изучать нефизические явления, за одно десятилетние она добьется больше прогресса, чем за все предыдущие столетия своего существования", – говорил Тесла.

По его словам, была важна не только форма египетских пирамид, но и их расположение.

Тесла построил башню, известную как экспериментальная станция Тесла в Колорадо-Спрингс, и башню Уорденклиф на восточном побережье США, которые должны были использовать преимущества энергетического поля Земли.

[ + – ] Башня Уорденклиф Фото: Big Think

Локации для своих башен Тесла выбирал в соответствии с законами, по которым были построены пирамиды Гизы. Они были связаны с соотношением эллиптической орбиты планеты и экватора. Конструкции Теслы были предназначены для беспроводной передачи энергии.

Другое увлечение Теслы было связано с нумерологией. Знаковыми числами для ученого были "3,6,9", он считал что в них кроется ключ ко Вселенной.

Тесла объезжал вокруг зданий 3 раза, прежде чем зайти в них, или останавливался в номерах отелей с числами кратными 3.

Эксперты предполагают, что одержимость Теслы этими числами была связана с его привязанностью к пирамидальным формам. Изобретатель верил, что существует некий фундаментальный математический закон, который является частью универсального математического языка Вселенной.