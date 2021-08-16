Передавачі енергії з космосу. Чому Нікола Тесла був так захоплений єгипетськими пірамідами

Винахідник протягом усього життя був одержимий пірамідами, вони лягли в основу ідеї Тесли про передавання енергії по бездротовій мережі.

Відомий винахідник у галузі електротехніки та радіотехніки Нікола Тесла помер дещо недооціненим, але слава і міфи про нього продовжують ширитися і в наші дні, пише Big Think.

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Теслу вважають божевільним генієм, чиї революційні ідеї призвели до появи смартфонів, Wi-Fi, системи електроживлення змінного струму і багато чому іншого.

Але крім реалізованих і запатентованих ідей, у Тесли також було багато інших інтересів у різних галузях досліджень, деякі з них були досить езотеричними. Одним із найбільш незвичайних захоплень Тесли були єгипетські піраміди.

Тесла вважав, що вони слугували якоюсь вищою метою, і досліджував їх протягом всього свого життя.

Що цікавило Теслу в пірамідах? Він задався питання, чи не були піраміди гігантськими передавачами енергії, згодом ця ідея лягла в основу досліджень Тесли про те, як передавати енергію по бездротовій мережі.

У 1905 році Тесла подав у США документи на патент під назвою "Мистецтво передавання електричної енергії через природне середовище". У ньому описувалися конструкції для серії генераторів по всьому світу, які б використовували іоносферу Землі для збору енергії. Тесла уявляв Землю з її двома полюсами, як гігантський електричний генератор абсолютно безмежної енергії.

Конструкції для уловлювання енергії з іоносфери мали трикутну форму і стали відомі як електромагнітна піраміда Тесли.

"У той день, коли наука почне вивчати нефізичні явища, за одне десятиріччя вона досягне більше прогресу, ніж за всі попередні століття свого існування", — говорив Тесла.

За його словами, була важлива не тільки форма єгипетських пірамід, але й їхнє розташування.

Тесла збудував башту, відому як експериментальна станція Тесла в Колорадо-Спрінгс, і вежу Ворденкліф на східному узбережжі США, які повинні були використовувати переваги енергетичного поля Землі.

[ + – ] Вежа Ворденкліф Фото: Никола Тесла

Локації для своїх веж Тесла вибирав відповідно до законів, за якими були побудовані піраміди Гізи. Вони були пов'язані зі співвідношенням еліптичної орбіти планети й екватора. Конструкції Тесли були призначені для бездротової передачі енергії.

Інше захоплення Тесли було пов'язане з нумерологією. Знаковими числами для вченого були "3, 6, 9", він вважав, що в них криється ключ до Всесвіту.

Тесла об'їжджав навколо будівель 3 рази, перш ніж зайти в них, або зупинявся в номерах готелів із числами кратними 3.

Експерти припускають, що одержимість Тесли цими числами була пов'язана з його прихильністю до пірамідальних форм. Винахідник вірив, що існує якийсь фундаментальний математичний закон, який є частиною універсальної математичної мови Всесвіту.