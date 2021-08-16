Передавачі енергії з космосу. Чому Нікола Тесла був так захоплений єгипетськими пірамідами
Винахідник протягом усього життя був одержимий пірамідами, вони лягли в основу ідеї Тесли про передавання енергії по бездротовій мережі.
Відомий винахідник у галузі електротехніки та радіотехніки Нікола Тесла помер дещо недооціненим, але слава і міфи про нього продовжують ширитися і в наші дні, пише Big Think.
Теслу вважають божевільним генієм, чиї революційні ідеї призвели до появи смартфонів, Wi-Fi, системи електроживлення змінного струму і багато чому іншого.
Але крім реалізованих і запатентованих ідей, у Тесли також було багато інших інтересів у різних галузях досліджень, деякі з них були досить езотеричними. Одним із найбільш незвичайних захоплень Тесли були єгипетські піраміди.
Тесла вважав, що вони слугували якоюсь вищою метою, і досліджував їх протягом всього свого життя.
Що цікавило Теслу в пірамідах? Він задався питання, чи не були піраміди гігантськими передавачами енергії, згодом ця ідея лягла в основу досліджень Тесли про те, як передавати енергію по бездротовій мережі.
У 1905 році Тесла подав у США документи на патент під назвою "Мистецтво передавання електричної енергії через природне середовище". У ньому описувалися конструкції для серії генераторів по всьому світу, які б використовували іоносферу Землі для збору енергії. Тесла уявляв Землю з її двома полюсами, як гігантський електричний генератор абсолютно безмежної енергії.
Конструкції для уловлювання енергії з іоносфери мали трикутну форму і стали відомі як електромагнітна піраміда Тесли.
"У той день, коли наука почне вивчати нефізичні явища, за одне десятиріччя вона досягне більше прогресу, ніж за всі попередні століття свого існування", — говорив Тесла.
За його словами, була важлива не тільки форма єгипетських пірамід, але й їхнє розташування.
Тесла збудував башту, відому як експериментальна станція Тесла в Колорадо-Спрінгс, і вежу Ворденкліф на східному узбережжі США, які повинні були використовувати переваги енергетичного поля Землі.
Локації для своїх веж Тесла вибирав відповідно до законів, за якими були побудовані піраміди Гізи. Вони були пов'язані зі співвідношенням еліптичної орбіти планети й екватора. Конструкції Тесли були призначені для бездротової передачі енергії.
Інше захоплення Тесли було пов'язане з нумерологією. Знаковими числами для вченого були "3, 6, 9", він вважав, що в них криється ключ до Всесвіту.
Тесла об'їжджав навколо будівель 3 рази, перш ніж зайти в них, або зупинявся в номерах готелів із числами кратними 3.
Експерти припускають, що одержимість Тесли цими числами була пов'язана з його прихильністю до пірамідальних форм. Винахідник вірив, що існує якийсь фундаментальний математичний закон, який є частиною універсальної математичної мови Всесвіту.