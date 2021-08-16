Как развести огонь. Ученые считают, что этому навыку человека уже 400 тыс. лет

Эксперты считают, что именно с этого навыка начался культурный обмен между первыми людьми в среднем плейстоцене.

Ученые выяснили, что использование огня в среднем плейстоцене является первым сигналом о широком обмене знаниями и опытом в процессе эволюции человека. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Культурная диффузия – это взаимное проникновение культурных форм. Исследователи из Лейденского университета и Технологического университета Эйндховена предполагают, что первый наглядный пример такого взаимодействия в эволюции человека произошел около 400 тыс. лет назад.

Такое предположение удалось сделать на основе археологических данных об использовании огня первыми людьми. Самые ранние свидетельства использования огня немногочисленны, их трудно отличить от естественных пожаров. Но 400 тыс. лет назад эти свидетельства становятся более четкими и разнообразными. Интересно, что это происходит в один и тот же геологический отрезок времени на большей части Старого Света, в Африке, а также Западной Евразии и в разных популяциях гомининов.

Широкое распространение определенного поведения можно объяснить несколькими способами: независимым изобретением в нескольких местах, перемещением популяций или передачей генов, связанных с конкретным поведением.

Исследователи считают, что популяции гомининов обменивались генами, а также существовали и культурные взаимодействия.

Огонь был ключевым в культурной эволюции человека, говорят ученые.

Кроме этого, ученые отмечают, что на ранней стадии эволюции человека также произошло копирование технологий по созданию каменных орудий.

Но около 400 тыс. лет назад культурная диффузия действительно начала расти. Отмечается, что это предшествует культурному обмену, связанному с поздними неандертальцами и ранними Homo sapiens.