Як розвести вогонь. Учені вважають, що цій здатності людини вже 400 тис. років

Експерти вважають, що саме з цієї навички почався культурний обмін між першими людьми в середньому плейстоцені.

Учені з'ясували, що використання вогню в середньому плейстоцені є першим сигналом про широкий обмін знаннями й досвідом у процесі еволюції людини. Про це повідомляє SciTechDaily.

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Культурна дифузія — це взаємне проникнення культурних форм. Дослідники з Лейденського університету та Технологічного університету Ейндховена припускають, що перший наочний приклад такої взаємодії в еволюції людини стався близько 400 тис. років тому.

Таке припущення вдалося зробити на основі археологічних даних про використання вогню першими людьми. Найбільш ранні свідоцтва використання вогню нечисленні, їх важко відрізнити від природних пожеж. Але 400 тис. років тому ці свідчення стають більш чіткими та різноманітними. Цікаво, що це відбувається в один і той же геологічний відрізок часу на більшій частині Старого Світу, в Африці, а також у Західній Євразії та в різних популяціях гомінін.

Широке поширення певної поведінки можна пояснити декількома способами: незалежним винаходом у декількох місцях, переміщенням популяцій або передачею генів, пов'язаних із конкретною поведінкою.

Дослідники вважають, що популяції гомінін обмінювалися генами, а також існували й культурні взаємодії.

Вогонь був ключовим у культурній еволюції людини, кажуть вчені.

Крім цього, вчені відзначають, що на ранній стадії еволюції людини також відбулося копіювання технологій зі створення кам'яних знарядь.

Але близько 400 тис. років тому культурна дифузія дійсно почала зростати. Відзначається, що це передує культурному обміну, пов'язаного з пізніми неандертальцями і ранніми Homo sapiens.