Страшнее астероида. Ученые нашли причину, убивавшую динозавров за 10 млн лет до катаклизма

Палеонтологи обнаружили сокращение числа видов динозавров еще до того, как на Землю упал астероид.

Ученые считают, что период глобального похолодания привел к резкому сокращению числа видов динозавров за 10 млн лет до вымирания, вызванного падением астероида. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, стало результатом международного сотрудничества с участием палеонтологов из Университета Монпелье во Франции, Бристольского университета в Великобритании и Университета Альберты в Канаде.

Как известно, 66 млн лет назад астероид шириной 12 км врезался в полуостров Юкатан в Мексике, положив начало исчезновению динозавров. Правда, новые данные говорят, что вымирать динозавры начали задолго до удара астероида.

Команда исследователей сосредоточилась на шести семействах динозавров, трех плотоядных и трех травоядных, которые пережили 40 млн лет эволюции, пока астероид не упал на Землю. Ученые исследовали окаменелости более 1600 отдельных динозавров около 250 различных видов.

Результаты работы показали, что биоразнообразие шести семейств динозавров резко сократилось, примерно за 10 млн лет до астероида. Такие результаты оказались значительными, поскольку сокращение разнообразия динозавров наблюдалось во всем мире, как среди травоядных, так и среди хищных видов.

Единственное семейство, чье разнообразие сократилось совсем немного, было Troodontidae – птицеподобных динозавров. Современные птицы эволюционно связаны с этим видом древних динозавров.

По данным исследователей, численность травоядных динозавров сократилась немного раньше, чем хищников. Вероятно, что сокращение числа травоядных видов напрямую было связано с сокращением среди хищников.

Это пример каскадного эффекта, когда вымирание вызвано исчезновением другого вида в экосистеме.

Одна из теорий, объясняющих, почему численность динозавров начала сокращаться, заключается в изменении климата. В меловой период, между 145,5 и 65,5 миллионов лет назад, Земля пережила период глобального похолодания на 7-8 ° C.

Динозавры, которым был необходим теплый климат для поддержания температуры тела и метаболизма, серьезно пострадали от глобального похолодания на планете.

Стоит отметить, что любые катаклизмы будь то падение астероида или изменение климата, в первую очередь уничтожают доминирующий вид на планете. 66 млн лет назад таким видом были динозавры, а сейчас – люди.