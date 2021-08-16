Страшніше, ніж астероїд. Учені знайшли причину, яка вбивала динозаврів за 10 млн років до катаклізму

Палеонтологи зафіксували скорочення кількості видів динозаврів ще до того, як на Землю впав астероїд.

Учені вважають, що період глобального похолодання призвів до різкого скорочення кількості видів динозаврів за 10 млн років до вимирання, викликаного падінням астероїда. Про це повідомляє Jerusalem Post.

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Нове дослідження, опубліковане в Nature Communications, стало результатом міжнародного співробітництва за участю палеонтологів з Університету Монпельє у Франції, Брістольського університету у Великобританії та Університету Альберти в Канаді.

Як відомо, 66 млн років тому астероїд шириною 12 км врізався в півострів Юкатан у Мексиці, поклавши початок зникненню динозаврів. Щоправда, нові дані говорять, що вимирати динозаври почали задовго до удару астероїда.

Команда дослідників зосередилася на шести родинах динозаврів, трьох м'ясоїдних і трьох травоїдних, які пережили 40 млн років еволюції, поки астероїд не впав на Землю. Учені досліджували скам'янілості понад 1 600 окремих динозаврів майже 250 різних видів.

Результати роботи показали, що біорізноманіття хутра сімейств динозаврів різко скоротилося, приблизно за 10 млн років до астероїда. Такі результати виявилися значними, оскільки скорочення різноманітності динозаврів спостерігалося у всьому світі, як серед травоїдних, так і серед хижих видів.

Єдине сімейство, чия різноманітність скоротилася зовсім небагато, було Troodontidae — птахоподібних динозаврів. Сучасні птахи еволюційно пов'язані з цим видом стародавніх динозаврів.

За даними дослідників, чисельність травоїдних динозаврів скоротилася трохи раніше, ніж хижаків. Ймовірно, що скорочення кількості травоїдних видів безпосередньо було пов'язане зі скороченням серед хижаків.

Це приклад каскадного ефекту, коли вимирання викликане зникненням іншого виду в екосистемі.

Одна з теорій, що пояснюють, чому чисельність динозаврів почала скорочуватися, полягає в зміні клімату. У крейдяний період, між 145,5 і 65,5 мільйонів років тому, Земля пережила період глобального похолодання на 7-8°C.

Динозаври, яким був необхідний теплий клімат для підтримки температури тіла та метаболізму, серйозно постраждали від глобального похолодання на планеті.

Варто зазначити, що будь-які катаклізми будь то падіння астероїда або зміна клімату, насамперед знищують домінувальний вид на планеті. 66 млн років тому таким видом були динозаври, а зараз — люди.