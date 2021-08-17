Судебные баталии за Луну. Blue Origin Безоса подало в суд на NASA из-за лунной миссии

Компания Джеффа Безоса пытается получить контракт, который был передан SpaceX Илона Маска.

Компания Blue Origin Джеффа Безоса подает в суд на NASA из-за присуждения контракта на лунную миссию компании SpaceX Илона Маска на сумму 2,9 млрд долларов. Об этом сообщает ВВС.

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У Безоса заявили, что во время сделки столкнулись с "фундаментальными проблемами", назвав ее несправедливой.

Конфликт возник после того, как в апреле американское космическое агентство передало сделку не двум компаниям, а одной. Такое решение было принято из-за нехватки средств.

NASA пока не дает комментариев по поводу судебного иска.

В суде Blue Origin заявила, что по-прежнему считается, что для миссии на Луну необходимы два поставщика, которые смогли бы доставить астронавтов на спутник уже в 2024 году.

Также компания Безоса обвинила NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" предложений в ходе тендера.

"Мы твердо убеждены, что проблемы, появившиеся в ходе этого тендера, должны быть решены, чтобы восстановить справедливость, создать конкуренцию и обеспечить безопасное возвращение американцев на Луну", – заявили в Blue Origin.

Глава программы космических полетов NASA Кэти Людерс признала, что текущий бюджет космического агентства не позволяет выбрать сразу две компании. Недостаток средств возник после того, как Конгресс выделил агентству только 850 млн долларов из 3,3 млрд долларов, запрошенных для проекта.

При выборе компании NASA сослалось на большой опыт в орбитальных полетах у SpaceX. Считается, что свою роль сыграла и стоимость: предложение SpaceX оказалось самым низким.

В июле Безос даже предложил покрыть 2 млрд долларов расходов NASA, чтобы контракт был пересмотрен, но получил отказ.

В это же время, регулирующий орган и Счетная палата отклонили жалобу Blue Origin и подрядчика Dynetic, заявив, что NASA "действовало надлежащим образом", передав контракт лишь одной компании.

NASA должно дать ответ на судебный иск до 12 октября. В SpaceX сложившуюся ситуацию пока никак не комментируют.