Судові баталії за Місяць. Blue Origin Безоса подало до суду на NASA через місячну місію

Компанія Джеффа Безоса намагається отримати контракт, який був переданий SpaceX Ілона Маска.

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса подає до суду на NASA через присудження контракту на місячну місію компанії SpaceX Ілона Маска на суму 2,9 млрд доларів. Про це повідомляє ВВС.

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У Безоса заявили, що під час операції зіткнулися із "фундаментальними проблемами", назвавши її несправедливою.

Конфлікт виник після того, як у квітні американське космічне агентство передало угоду не двом компаніям, а одній. Таке рішення було ухвалене через брак коштів.

NASA поки не дає коментарів із приводу судового позову.

У суді Blue Origin заявила, що як і раніше вважається, що для місії на Місяць необхідні два постачальники, які змогли б доставити астронавтів на супутник уже в 2024 році.

Також компанія Безоса звинуватила NASA в "незаконній і неналежній оцінкці" пропозицій в процесі тендеру.

"Ми твердо переконані, що проблеми, які з'явилися в процесі цього тендеру, повинні бути вирішені, щоб відновити справедливість, створити конкуренцію і гарантувати безпечне повернення американців на Місяць", — заявили в Blue Origin.

Глава програми космічних польотів NASA Кеті Людерс визнала, що поточний бюджет космічного агентства не дозволяє вибрати відразу дві компанії. Нестача коштів виникла після того, як Конгрес виділив агентству тільки 850 млн доларів із 3,3 млрд доларів, які запросили для проєкту.

У процесі вибору компанії NASA послалося на великий досвід в орбітальних польотах у SpaceX. Вважається, що свою роль зіграла і вартість: пропозиція SpaceX виявилася найнижчою.

У липні Безос навіть запропонував покрити 2 млрд доларів витрат NASA, щоб контракт був переглянутий, але отримав відмову.

У цей же час, керівний орган і Рахункова палата відхилили скаргу Blue Origin і підрядника Dynetic, заявивши, що NASA "діяло належним чином", передавши контракт лише одній компанії.

NASA має дати відповідь на судовий позов до 12 жовтня. У SpaceX ситуацію, що склалася, поки ніяк не коментують.