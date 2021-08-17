Впереди планеты всей. Илон Маск намекнул, что может высадить людей на Луну раньше 2024 года

Глава компании SpaceX настроен оптимистично, несмотря на сложность лунной миссии Artemis.

Основатель компании SpaceX Илон Маск намекнул, что его корабль Starship может быть готов высадить людей на Луну раньше предполагаемой даты запуска в 2024 году. Об этом сообщает Futurism.

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На странице в Twitter Маска спросили о том, будет ли сверхтяжелая ракета-носитель готова доставить людей на Луну к 2024 году? На что Маск ответил: "Возможно, раньше".

Конечно, такой ответ главы компании может оказаться классическим пиар ходом, особенно если учесть историю SpaceX с соблюдением сроков миссий и запусков.

Также нельзя исключать и тот факт, что Artemis будет чрезвычайно сложной миссией, которая может потребовать до 16 запусков, чтобы заправить космический корабль для полета на Луну. Вдобавок к этому, генеральный директор NASA недавно опубликовал отчет, в котором говорится, что высадка на Луну в 2024 году "невозможна" из-за задержек с разработкой скафандров.

Правда, есть и хорошие новости. Например, SpaceX недавно установила Starship на супертяжелом ускорителе, создав самую большую ракету в истории. Теперь компания ждет экологической экспертизы от Федерального управления гражданской авиации США перед первым испытательным орбитальным запуском. Эксперты считают, что вероятнее всего, Starship выйдет на орбиту Земли этой осенью.

Кроме этого, NASA недавно выплатила SpaceX сумму в 300 млн долларов за проект стоимостью 3 млрд долларов. Это хороший показатель того, что агентство полностью уверено в том, что компания Маска справится со своей задачей.