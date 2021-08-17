Попереду всієї планети. Ілон Маск натякнув, що може висадити людей на Місяць раніше 2024 року

Глава компанії SpaceX налаштований оптимістично, незважаючи на складність місячної місії Artemis.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск натякнув, що його корабель Starship може бути готовий висадити людей на Місяць раніше запланованої дати запуску в 2024 році. Про це повідомляє Futurism.

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На сторінці в Twitter Маска запитали про те, чи буде надважка ракета-носій готова доставити людей на Місяць до 2024 року? На що Маск відповів: "Можливо, раніше".

Звичайно, така відповідь глави компанії може виявитися класичним піар ходом, особливо якщо врахувати історію SpaceX із дотриманням термінів місій і запусків.

Також не можна виключати і той факт, що Artemis буде надзвичайно складною місією, яка може потребувати до 16 запусків, щоб заправити космічний корабель для польоту на Місяць. До того ж генеральний директор NASA недавно опублікував звіт, у якому йдеться про те, що висадка на Місяць у 2024 році "неможлива" через затримки з розробкою скафандрів.

Правда, є й хороші новини. Наприклад, SpaceX недавно встановила Starship на суперважкий прискорювач, створивши найбільшу ракету в історії. Тепер компанія чекає екологічної експертизи від Федерального управління цивільної авіації США перед першим випробувальним орбітальним запуском. Експерти вважають, що, найімовірніше, Starship вийде на орбіту Землі цієї осені.

Крім цього, NASA нещодавно виплатила SpaceX суму в 300 млн доларів за проект вартістю 3 млрд доларів. Це хороший показник того, що агентство повністю впевнене в тому, що компанія Маска впорається зі своїм завданням.