Суп из льда и камней. Исследователям наконец-то удалось выяснить из чего состоит Сатурн

С помощью космического аппарата NASA "Cassini" ученые обнаружили, что у ядра газового гиганта нет четких границ.

Тонкая рябь во внутренних кольцах Сатурна указывает на то, что ядро планеты представляет собой не плотную, твердую структуру, как предполагают некоторые ученые, а скорее густой "суп" из льда, камней и тяжелых элементов, простирающийся на 60% диаметра планеты, пишет Astronomy Now.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

При вращении планеты "нечеткое" ядро слегка перемещается, вызывая колебания в гравитационном поле Сатурна и создавая характерные спиральные узоры в его внутренних кольцах.

Как отметил Джим Фуллер из Калифорнийского технологического института, ученые использовали кольца Сатурна как массивный сейсмограф для измерения колебаний внутри газового гиганта. Это был первый раз, когда им удалось сейсмически изучить структуру планеты и результаты оказались достаточно внезапными.

Выводы, основанные на данных, собранных космическим аппаратом NASA "Cassini", являются лучшим доказательством существования "нечеткого" ядра и согласуются с недавними наблюдениями зонда NASA "Juno" за аналогичным ядром под облаками Юпитера.

[ + – ] Структура Сатурна.

По мнению ведущего автора Кристофеар Манковича, "нечеткие" ядра напоминают осадок.

"По мере продвижения к центру планеты газообразные водород и гелий постепенно смешиваются со все большим количеством льда и камней", — отметил ученый.

Сатурн всегда колеблется, но незаметно. Поверхность планеты перемещается примерно на метр каждые 1-2 часа. Подобно сейсмографу, кольца улавливают гравитационные аномалии, и его частицы начинают колебаться.

Как выяснили эксперты, ядро Сатурна в 55 раз массивнее Земли. Наблюдаемая рябь указывает на то, что, хотя глубокие недра газового гиганта перемещаются туда-сюда, они созданы из стабильных слоев, состоящих из более тяжелых материалов, которые опускаются к центру ядра и перестают смешиваться с более легкими компонентами.

"Чтобы гравитационное поле Сатурна колебалось на наблюдаемых частотах, внутренняя часть должна быть стабильной, а это возможно, только если доля льда и камня постепенно увеличивается по мере продвижения к центру планеты", — заключил Фуллер.