Ученые решили изучать Супер-Юпитеры с помощью "неудавшихся звезд"

Эксперты решили использовать коричневые карлики, поскольку детали облаков Супер-Юпитеров могут потеряться в сиянии их родительских звезд.

В космическом пространстве полно наших соседей, о которых мы знаем очень мало, но ученые придумали новый креативный способ заглянуть в слои одного конкретного типа планет — Супер-Юпитеров, пишет Space.com.

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Супер-Юпитеры — массивные газообразные экзопланеты, которые могут быть в 13 раз больше, чем наш соседний Юпитер. Чтобы лучше понять эти миры, эксперты в своем новом исследовании использовали "неудавшиеся звезды", называемые коричневыми карликами.

Коричневые карлики — это газовые шары массой до 80 раз больше массы Юпитера. Будучи слишком большими и изолированными, чтобы считаться планетами, коричневые карлики не обладают достаточной массой, чтобы испытать ядерный синтез и стать настоящими звездами.

Елена Манджавакас, астроном из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, возглавила группу астрономов для изучения структуры облаков, принадлежащих коричневому карлику с дивным названием 2MASS J22081363+2921215.

Хотя астрономы успешно проанализировали состав некоторых Супер-Юпитеров, Манджавакас и ее команда заменили их коричневыми карликами, поскольку детали облаков этих малых планет могут потеряться в сиянии их родительских звезд.

Изучение одиночных тел, подобных коричневому карлику в их новой работе, поможет им избежать этой проблемы. Замена также работает, потому что Супер-Юпитеры и коричневые карлики имеют много общего: они массивны, достигают похожих температур и имеют различные атмосферы.

Коричневый карлик в новом исследовании молодой и очень яркий, поэтому он сильно излучает тепло в ближней инфракрасной части электромагнитного спектра.

Команда надеялась, что детальный взгляд на 2MASS J22081363+2921215 поможет им узнать об атмосфере Супер-Юпитера под названием Бета Живописца b, который был открыт в 2008 году и имеет примерно такую же массу, как и коричневый карлик.

Оба мира имеют одинаковое происхождение и являются частью группы объектов, называемых движущейся группой звезд Беты Живописца, которая расположена в 115 световых годах от Земли.

Чтобы взглянуть на турбулентную атмосферу коричневого карлика, который вращается каждые 3,5 часа, исследователи использовали прибор Multi-Object Spectrograph for Infrared Exploration (MOSFIRE) в обсерватории Кека на Гавайях.

Быстрый темп вращения коричневого карлика привел к тому, что некоторые вершины облаков разошлись, создавая разрывы, через которые можно было наблюдать более глубокие слои.

В результате команда Манджавакаса обнаружила в атмосфере коричневого карлика следы иодида калия (который также включает силикат магния), а под ним слой иодида натрия и силиката магния, а также облака оксида алюминия.