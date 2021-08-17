Учені вирішили вивчати Супер-Юпітери за допомогою "невдалих зірок"

Експерти вирішили використовувати коричневих карликів, оскільки деталі хмар Супер-Юпітерів можуть загубитися в сяйві їхніх батьківських зірок.

У космічному просторі повно наших сусідів, про яких ми знаємо дуже мало, але вчені придумали новий креативний спосіб зазирнути в шари одного конкретного типу планет — Супер-Юпітерів, пише Space.com.

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Супер-Юпітери — масивні газоподібні екзопланети, які можуть бути в 13 разів більшими, ніж наш сусідній Юпітер. Щоб краще зрозуміти ці світи, експерти в своєму новому дослідженні використовували "невдалі зірки", звані коричневими карликами.

Коричневі карлики — це газові кулі масою до 80 разів більша за масу Юпітера. Будучи занадто великими й ізольованими, щоб вважатися планетами, коричневі карлики не володіють достатньою масою, щоб випробувати ядерний синтез і стати справжніми зірками.

Олена Манджавакас, астроном із Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, очолила групу астрономів для вивчення структури хмар, що належать коричневому карлику з чудовою назвою 2MASS J22081363 + 2921215.

Хоча астрономи успішно проаналізували склад деяких Супер-Юпітерів, Манджавакас і її команда замінили їх коричневими карликами, оскільки деталі хмар цих малих планет можуть загубитися в сяйві їхніх батьківських зірок.

Вивчення одиночних тіл, подібних коричневому карлику в їхній новій роботі, допоможе їм уникнути цієї проблеми. Заміна також працює, тому що Супер-Юпітери та коричневі карлики мають багато спільного: вони масивні, досягають схожих температур і мають різні атмосфери.

Коричневий карлик у новому дослідженні молодий і дуже яскравий, тому він сильно випромінює тепло в ближній інфрачервоній частині електромагнітного спектру.

Команда сподівалася, що детальний погляд на 2MASS J22081363 + 2921215 допоможе їм дізнатися про атмосферу Супер-Юпітера під назвою Бета Живописця b, який був відкритий у 2008 році та має приблизно таку ж масу, як і коричневий карлик.

Обидва світу мають однакове походження і є частиною групи об'єктів, званих рухливою групою зірок Бети Живописця, яка розташована на відстані 115 світлових роках від Землі.

Щоб поглянути на турбулентну атмосферу коричневого карлика, який обертається кожні 3,5 години, дослідники використовували прилад Multi-Object Spectrograph for Infrared Exploration (MOSFIRE) в обсерваторії Кека на Гаваях.

Швидкий темп обертання коричневого карлика призвів до того, що деякі вершини хмар розійшлися, створюючи розриви, через які можна було спостерігати глибші шари.

У результаті команда Манджавакаса виявила в атмосфері коричневого карлика сліди йодиду калію (який також включає силікат магнію), а під ним шар йодиду натрію і силікату магнію, а також хмари оксиду алюмінію.