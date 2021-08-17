Анализ останков 132 римлян свидетельствует о сильном загрязнении воздуха свинцом

Люди подвергаются воздействию загрязнения свинцом из различных источников, включая рацион и воздух. Оно также может иметь пагубные последствия для развития детей.

Как выяснили исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме в сотрудничестве с некоторыми итальянскими учеными, на протяжении тысячелетий интенсивность производства токсичных материалов, в частности, металлов — оказывала непосредственное влияние на здоровье человека, пишет Jerusalem Post.

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Группа проанализировала останки 132 человек, похороненных на кладбище в Риме, существовавшее в течение примерно 12 000 лет. Результаты исследования показали, что по мере роста производства свинца в костях был обнаружен более высокий уровень токсического воздействия.

"Увеличение темпов производства свинца было обнаружено в наземном льду и отложениях из озер и торфяных болот", — отметила команда под руководством профессора Игаля Эрела.

Поскольку купелирование — процедура получения металлов, было открыто 5 000 лет назад, на останках стали появляться следы загрязнения.

Затем этот уровень оставался стабильным в течение бронзового века и незначительно повысился на протяжении железного века, пока 2500 лет назад не был зафиксирован резкий подъем, когда производство монет стало более интенсивным, достигнув своего пика в римский период.

После нескольких столетий спада производство свинца снова возросло после 1000 года н. э., чему способствовала добыча серебра в Германии. Самые последние проанализированные останки относятся к 17 веку, до промышленной революции.

"В своем исследовании мы выяснили, что уровень загрязнения людей свинцом тесно связано с темпами его производства. Иными словами, чем больше свинца мы производим, тем больше людей впитают его в свой организм. Это оказывает очень токсичное воздействие", — рассказал Эрел.

Люди подвергаются воздействию загрязнения свинцом из различных источников, включая их рацион питания и воздух, которым они дышат. Кроме того, это может иметь пагубные последствия для развития детей.

"Тесная взаимосвязь между темпами производства свинца и его концентрацией в организме человека в прошлом свидетельствует о том, что без надлежащего регулирования мы будем продолжать испытывать разрушительное воздействие на здоровье", — подчеркнул Эрел.

Согласно исследованию, спрос на определенные металлы для изготовления батарей, а также солнечных панелей, ветряных турбин и других устройств значительно возрастет в ближайшие годы.

"Как показывают результаты нашего исследования, в солнечной фотовольтаики ожидается 300-процентное увеличение спроса на свинец, никель, серебро и индий, а также 1200-процентное увеличение спроса на свинец, кобальт и никель для технологий хранения энергии, которые будут использоваться для повышения мировой температуры к 2050 году не на 6 °C, а на 2 °C", — добавили исследователи.

По этой причине крайне важно сосредоточить внимание на регулировании и технологиях для уменьшения воздействия таких производств на окружающую среду.

"Любое широкое использование металлов должно сопровождаться промышленной гигиеной, в идеале безопасной переработкой металлов и повышенным вниманием к окружающей среде и более детальному рассмотрению токсикологических металлов для промышленного использования", — заключил Эрел.