Аналіз решток 132 римлян свідчить про сильне забруднення повітря свинцем

Люди піддаються впливу забруднення свинцем із різних джерел, включаючи раціон і повітря. Воно також може мати згубні наслідки для розвитку дітей.

Як з'ясували дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі у співпраці з деякими італійськими вченими, протягом тисячоліть інтенсивність виробництва токсичних матеріалів, зокрема металів, безпосередньо впливала на здоров'я людини, пише Jerusalem Post.

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Група проаналізувала рештки 132 осіб, похованих на кладовищі в Римі, що існувало протягом приблизно 12 000 років. Результати дослідження показали, що в міру зростання виробництва свинцю в кістках був виявлений більш високий рівень токсичного впливу.

"Збільшення темпів виробництва свинцю було виявлено в наземному льоду і відкладеннях із озер і торф'яних боліт", — зазначила команда під керівництвом професора Ігаля Ерелі.

Оскільки купелювання, процедура отримання металів, було відкрито 5 000 років тому, на останках стали з'являтися сліди забруднення.

Потім цей рівень залишався стабільним протягом бронзового століття і незначно підвищився на протязі залізного віку, поки 2500 років назад не було зафіксовано різкий підйом, коли виробництво монет стало більш інтенсивним, досягнувши свого піку в римський період.

Після кількох століть спаду виробництво свинцю знову зросло після 1000 р. н е., чому сприяв видобуток срібла в Німеччині. Останні проаналізовані рештки відносяться до 17 століття, до промислової революції.

"У своєму дослідженні ми з'ясували, що рівень забруднення людей свинцем тісно пов'язане з темпами його виробництва. Іншими словами, чим більше свинцю ми виробляємо, тим більше людей вберуть його в свій організм. Це робить дуже токсичну дію", — розповів Ерелі.

Люди піддаються впливу забруднення свинцем з різних джерел, включаючи їхній раціон харчування і повітря, яким вони дихають. Крім того, це може мати згубні наслідки для розвитку дітей.

"Тісний зв'язок між темпами виробництва свинцю та його концентрацією в організмі людини в минулому свідчить про те, що без належного регулювання ми будемо продовжувати відчувати руйнівну дію на здоров'я", — підкреслив Ерелі.

Згідно з дослідженням, попит на певні метали для виготовлення батарей, а також сонячних панелей, вітряних турбін і інших пристроїв значно зросте в найближчі роки.

"Як показують результати нашого дослідження, в сонячній фотовольтаїці очікується 300-відсоткове збільшення попиту на свинець, нікель, срібло та індій, а також 1200-відсоткове збільшення попиту на свинець, кобальт і нікель для технологій зберігання енергії, які будуть використовуватися для підвищення світової температури до 2050 року не на 6°C, а на 2°C ", — додали дослідники.

З цієї причини вкрай важливо зосередити увагу на регулюванні та технологіях для зменшення впливу таких виробництв на навколишнє середовище.

"Будь-яке широке використання металів має супроводжуватися промислової гігієною, в ідеалі безпечною переробкою металів і підвищеною увагою до навколишнього середовища і детальнішого розгляду токсикологічних металів для промислового використання", — підсумував Ерелі.