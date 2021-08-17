Скандал на орбите. NASA опровергло обвинения российских СМИ, что астронавт США просверлил МКС

Российские СМИ опубликовали информацию о том, что американский астронавт просверлил дыру в бытовом отсеке "Союза МС-09", чтобы "скорее вернуться домой".

В NASA впервые прокомментировали заявления российских СМИ, которые утверждают, что американский астронавт просверлил дыру в российском отсеке МКС в 2018 году.

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Согласно информации российского ТАСС, инсайдеры в Роскосмосе утверждают, что на МКС было просверлено несколько дыр кем-то, кто не был знаком с конструкцией модуля и особенностями бурения в условиях низкой гравитации.

Российская сторона, по данным СМИ, подозревает астронавта NASA Серину Ауньон-Чанселлор. Предполагается, что она могла пойти на такой шаг после того, как в яремной вене астронавта образовался тромб и ей пришлось лечиться самостоятельно. В Роскосмосе считают, что эта ситуация привела к "острому психологическому кризису" у Ауньон-Чанселлор.

В свою очередь, NASA не стало комментировать медицинские вопросы, но оспаривает обвинения, описывая астронавта как чрезвычайно уважаемого. Сообщение от NASA было максимально лаконичным и лишенным подробностей.

"Чтобы защитить конфиденциальность астронавтов, агентство не будет обсуждать медицинскую информацию о членах экипажа", – говорилось в сообщении NASA.

После этого, официальные лица агентства высказали свою поддержку американскому астронавту. Глава программы космических полетов NASA Кэти Людерс написала в Twitter, что Серина является "чрезвычайно уважаемым членом экипажа, внесшим неоценимый вклад". Также Людерс добавила, что не считает "обвинение правдоподобным".

Также глава NASA Билл Нельсон написал, что "полностью поддерживает Серину".

С чего все началось

В августе 2018 года астронавтам пришлось заделывать дыру, появившуюся на внешней стене капсулы "Союз". Происхождение дыры пока остается загадкой, несмотря на многочисленные домыслы и обвинения разных сторон.

В 2019 году российское космическое агентство провело свое расследование и составило отчет об инцидента, но так и не раскрыло его содержания.

Одной из причин назывался неудачный ремонт, выполненный инженером на Земле, который просверлил борт космического корабля, а также проблемы на производстве и даже саботаж. Дыры была обнаружена на корабле "Союз" через три месяца после его стыковки с МКС. Экипаж заметил снижение атмосферного давления и начал искать утечку.

Астронавтам пришлось совершить сложный выход в космос, который длился почти 8 часов, чтобы заделать дыру в МКС. Тогда команда обнаружила отверстие диаметром 2 миллиметра, которое вызвало утечку, и закрыла ее.

Фото: NASA

NASA заявляло, что астронавтам на борту никогда не угрожала реальная опасность. К станции прикреплен спасательный отсек, который вернул бы космонавтов на Землю.

Астронавт хотел "ускорить возвращение на Землю"

Позже расследование показало, что дыра была проделана изнутри, исключив космический мусор как причину утечки.

В тот момент на станции находились российский астронавт Сергей Прокопьев, Серина Ауньон-Чанселлор и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст.

Ауньон-Чанселлор обвинили в утечке на МКС в недавней статье ТАСС "Двенадцать тезисов американских претензий к Роскосмосу и ответы на них".

В материале сообщалось, что дыра не могла быть проделана на Земле, так как корабль никогда не прошел бы испытания в вакуумной камере, которые проводятся перед полетом.

"Если бы в нем были дыры, то давление в этом корабле сразу бы снизилось, и он не прошел бы соответствующие испытания. Таким образом, Роскосмос сразу исключил версию о повреждении корабля "Союз-МС-09" на Земле", – пишет ТАСС.

Затем авторы статьи переходят к обсуждению психического здоровья американского астронавта, предполагая, что Серина пошла на решительные меры, чтобы "ускорить свое возвращение на Землю".

Также добавляется, что видеокамера на стыке российскойи американской части "загадочным образом" перестала работать, а американские астронавты отказались пройти проверку на полиграфе.

Источники в "Роскосмосе" рассказали ТАСС, что российские астронавты прошли проверку на полиграфе и добавили, агентству якобы не разрешили проверять инструменты и сверла на МКС на предмет наличия остатков металлической стружки.

Далее добавляется, что из восьми найденных отверстий только одна дыра оказалась сквозной, остальные, казалось, едва задели стены МКС.

"Это говорит о том, что бурение проводилось в условиях невесомости без необходимой на то подготовки", – пишет ТАСС.

Несмотря на то, что ТАСС является российским государственным информагентством федерального уровня, официальные лица в РФ поспешили несколько смягчить информацию. Так, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг, что агентство обвиняет американского астронавта в сверлении дыр в МКС.

"Никто никогда ее не обвинял… Роскосмос никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества", – подчеркнул Рогозин в Twitter.