Скандал на орбіті. NASA спростувало звинувачення російських ЗМІ, що астронавт США просвердлив МКС

Російські ЗМІ опублікували інформацію про те, що американський астронавт просвердлив діру в побутовому відсіку "Союзу МС-09", щоб "швидше повернутися додому".

В NASA вперше прокоментували заяви російських ЗМІ, які стверджують, що американський астронавт просвердлив дірку в російському відсіку МКС у 2018 році.

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Згідно з інформацією російського ТАСС, інсайдери в Роскосмосі стверджують, що на МКС було просвердлено кілька дірок кимось, хто не був знайомий із конструкцією модуля і особливостями буріння в умовах низької гравітації.

Російська сторона, за даними ЗМІ, підозрює астронавта NASA Серін Ауньйон-Чанселлор. Передбачається, що вона могла піти на такий крок після того, як в яремній вені астронавтки утворився тромб і їй довелося лікуватися самостійно. У Роскосмосі вважають, що ця ситуація призвела до "гострої психологічної кризи" в Ауньйон-Чанселлор.

У свою чергу, NASA не стало коментувати медичні питання, але заперечило звинувачення, описуючи астронавтку як надзвичайно шановану. Повідомлення від NASA було максимально лаконічним і позбавленим подробиць.

"Щоб захистити конфіденційність астронавтів, агентство не буде обговорювати медичну інформацію членів екіпажу", — говорилося в повідомленні NASA.

Після цього, офіційні особи агентства висловили свою підтримку американській астронавтці. Глава програми космічних польотів NASA Кеті Людерс написала в Twitter, що Серіна є "надзвичайно поважним членом екіпажу, яка зробили неоціненний внесок". Також Людерс додала, що не вважає "звинувачення правдоподібним".

Також глава NASA Білл Нельсон написав, що "повністю підтримує Серін".

З чого все почалося

У серпні 2018 року астронавтам довелося залатати діру, що з'явилася на зовнішній стіні капсули "Союз". Походження діри поки залишається загадкою, незважаючи на численні домисли та звинувачення різних сторін.

У 2019 російське космічне агентство провело своє розслідування і склало звіт про інцидент, але так і не розкрило його зміст.

Однією з причин називався невдалий ремонт, виконаний інженером на Землі, який просвердлив борт космічного корабля, а також проблеми на виробництві і навіть саботаж. Дірки була виявлені на кораблі "Союз" через три місяці після його стикування з МКС. Екіпаж помітив зниження атмосферного тиску і почав шукати витік.

Астронавтам довелося зробити складний вихід у космос, який тривав майже 8 годин, щоб закрити дірку в МКС. Тоді команда виявила отвір діаметром 2 міліметри, який викликав витік, і закрила його.

Фото: ISS

NASA заявляло, що астронавтам на борту ніколи не загрожувала реальна небезпека. До станції прикріплений рятувальний відсік, який повернув би космонавтів на Землю.

Астронавт хотів "прискорити повернення на Землю"

Пізніше розслідування показало, що діра була пророблена зсередини, виключивши космічне сміття як причину витоку.

У той момент на станції перебували російський астронавт Сергій Прокоп'єв, Серіна Ауньйон-Чанселлор і астронавт Європейського космічного агентства Олександр Герст.

Ауньйон-Чанселлор звинуватили у витоку на МКС в недавній статті ТАСС "Дванадцять тез американських претензій до Роскосмосу і відповіді на них".

У матеріалі повідомлялося, що діра не могла бути виконана на Землі, оскільки корабель ніколи не пройшов би випробування у вакуумній камері, які проводяться перед польотом.

"Якби в ньому були діри, то тиск у цьому кораблі відразу б знизився, і він не пройшов би відповідні випробування. Таким чином, Роскосмос відразу виключив версію про пошкодження корабля "Союз-МС-09 "на Землі", — пише ТАСС.

Потім автори статті переходять до обговорення психічного здоров'я американської астронавтки, припускаючи, що Серіна пішла на рішучі заходи, щоб "прискорити своє повернення на Землю".

Також додається, що відеокамера на стику російської та американської частини "загадковим чином" перестала працювати, а американські астронавти відмовилися пройти перевірку на поліграфі.

Джерела в "Роскосмосі" розповіли ТАСС, що російські астронавти пройшли перевірку на поліграфі і додали, що агентству нібито не дозволили перевіряти інструменти і свердла на МКС на предмет наявності залишків металевої стружки.

Далі додається, що з восьми знайдених отворів тільки одна дірка виявилася наскрізною, інші, здавалося, ледь зачепили стіни МКС.

"Це говорить про те, що буріння проводилося в умовах невагомості без необхідної на те підготовки", — пише ТАСС.

Незважаючи на те, що ТАСС є російським державним інформагентством федерального рівня, офіційні особи в РФ поспішили дещо пом'якшити інформацію. Так, генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін спростував, що агентство звинувачує американського астронавта в свердлінні дірок в МКС.

"Ніхто ніколи її не звинувачував… Роскосмос нікого не звинувачує. Ми не хочемо неприємностей для нашого співробітництва", — підкреслив Рогозін у Twitter.