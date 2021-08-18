Ученые изучили магнитное поле Земли по керамическим черепкам возрастом 10 тыс. лет

Исследователи пытаются разобраться, почему магнитное поле планеты заметно слабеет, и к чему это может привести.

Международная группа исследователей реконструировала магнитное поле Земли, которое преобладало на Ближнем Востоке примерно от 10 тыс. до 8 тыс. лет назад. Ученые сделали это проанализировав керамику и обожженные кремни с археологических раскопок в Иордании. Об этом сообщает Forbes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Информация о магнитном поле в доисторические времена может повлиять на наше понимание сегодняшнего магнитного поля, которое похоже ослабевает.

Исследование проводилось под руководством профессора Эреза Бен-Йосефа из отеделния археологии и древних культур Ближнего Востока Тель-Авивского университета.

"Альберт Эйнштейн охарактеризовал магнитное поле Земли как одну из пяти величайших загадок современной физики. На данный момент нам известен ряд основных фактов о нем: магнитное поле создается в результате процессов, происходящих на глубине 3 тыс. км под поверхностью планеты. Магнитное поле защищает планету от бомбардировки космическим излучение. Также мы знаем, что магнитное поле непостоянно, его сила и направление постоянно меняются, в том числе, возможно, из-за атмосферных явлений, экологии и климата", – говорит Бен-Йосеф.

Но несмотря на это, по словам эксперта, суть и происхождение магнитного поля остаются в значительной степени неизвестными.

Исследователь объясняет, что приборы для измерения силы магнитного поля Земли были изобретены всего около 200 лет назад. В изучении более ранних периодов ученым помогают археологические и геологические материалы, которые зафиксировали свойства поля, когда их нагрели до высоких температур.

Магнитная информация остается "замороженной" в крошечных кристаллах ферромагнитных минералов, из которых ее можно извлечь с помощью серии лабораторных экспериментов.

Базальт из вулканических извержений или керамика, обожженная в печи – материалы, которые очень часто используются для подобных целей.

Единственным недостатком археологических предметов является относительно молодой возраст артефактов: керамика была изобретена только 8 500 лет назад.

Новое исследование основано на материалах четырех археологических раскопок в Иордании, которые были датированы периодом неолита, примерно от 8 тыс. до 10 тыс. лет назад. Некоторые артефакты в исследовании предшествовали изобретению керамики.

Исследователи изучили магнитное поле, которое было зафиксировано в 120 предметах, найденных во время раскопок. Отмечается, что в этот раз к керамическим черепкам были добавлены кремневые инструменты.

"Впервые обожженные кремни с доисторических памятников использовались для реконструкции магнитного поля", – подчеркнул профессор Бен-Йосеф.

Археологические артефакты показали, что на определенном этапе в период неолита магнитное поле стало очень слабым, достигнув одного из самых низких значений за последние 10 тыс. лет. Но позже поле восстановилось и укрепилось за относительно короткий промежуток времени.

"В наше время мы наблюдаем непрерывное уменьшение силы поля. Этот факт вызывает опасения, что Земля может полностью потерять магнитное поле, которое защищает нас от космического излучения и, следовательно, необходимо для существования жизни на Земле. Результаты исследования достаточно обнадеживающие: это уже происходило в прошлом. Примерно 7600 лет назад сила магнитного поля была даже ниже, чем сегодня, но примерно через 600 лет поле набрало силу и снова поднялось до высокого уровня", – подытожили авторы исследования.