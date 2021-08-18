Учені вивчили магнітне поле Землі за керамічними черепками віком 10 тис. років

Дослідники намагаються розібратися, чому магнітне поле планети помітно слабшає і до чого це може призвести.

Міжнародна група дослідників реконструювала магнітне поле Землі, яке переважало на Близькому Сході приблизно від 10 тис. до 8 тис. років тому. Учені зробили це, проаналізувавши кераміку й обпалені кремені з археологічних розкопок у Йорданії. Про це повідомляє Forbes.

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Інформація про магнітне поле в доісторичні часи може вплинути на наше розуміння сьогоднішнього магнітного поля, яке, схоже, слабшає.

Дослідження проводилося під керівництвом професора Ереза Бен-Йосефа з відділу археології та стародавніх культур Близького Сходу Тель-Авівського університету.

"Альберт Ейнштейн охарактеризував магнітне поле Землі як одну з п'яти найбільших загадок сучасної фізики. Наразі нам відомий ряд основних фактів про нього: магнітне поле створюється в результаті процесів, що відбуваються на глибині 3 тис. км під поверхнею планети. Магнітне поле захищає планету від бомбардування космічного випромінювання. Також ми знаємо, що магнітне поле не постійне, його сила і напрям постійно змінюються, зокрема, можливо, через атмосферні явища, екологію та клімат", — говорить Бен-Йосеф.

Але незважаючи на це, за словами експерта, суть і походження магнітного поля залишаються значною мірою невідомими.

Дослідник пояснює, що прилади для вимірювання сили магнітного поля Землі були винайдені всього близько 200 років тому. У вивченні більш ранніх періодів ученим допомагають археологічні та геологічні матеріали, які зафіксували властивості поля, коли їх нагріли до високих температур.

Магнітна інформація залишається "замороженою" в крихітних кристалах феромагнітних мінералів, з яких її можна витягти за допомогою серії лабораторних експериментів.

Базальт з вулканічних вивержень або кераміка, обпалена в печі — матеріали, які дуже часто використовуються для подібних цілей.

Єдиним недоліком археологічних предметів є відносно молодий вік артефактів: кераміка була винайдена тільки 8 500 років тому.

Нове дослідження засноване на матеріалах чотирьох археологічних розкопок у Йорданії, які були датовані періодом неоліту, приблизно від 8 тис. до 10 тис. років тому. Деякі артефакти в дослідженні передували винаходу кераміки.

Дослідники вивчили магнітне поле, яке було зафіксовано в 120 предметах, знайдених під час розкопок. Зазначається, що цього разу до керамічних черепків були додані крем'яні інструменти.

"Уперше обпалені кремені з доісторичних пам'ятників використовувалися для реконструкції магнітного поля", — підкреслив професор Бен-Йосеф.

Археологічні артефакти показали, що на певному етапі в період неоліту магнітне поле стало дуже слабким, досягнувши одного з найнижчих значень за останні 10 тис. років. Але пізніше поле відновилося і зміцнилося за відносно короткий проміжок часу.

"У наш час ми спостерігаємо безперервне зменшення сили поля. Цей факт викликає побоювання, що Земля може повністю втратити магнітне поле, яке захищає нас від космічного випромінювання і, отже, необхідне для існування життя на Землі. Результати дослідження досить обнадійливі: це вже відбувалося в минулому. Приблизно 7600 років тому сила магнітного поля була навіть нижча, ніж сьогодні, але приблизно через 600 років поле набрало силу і знову піднялося до високого рівня", — підсумували автори дослідження.