Астрономы обнаружили "осколок", застрявший в одном из рукавов Млечного Пути

Структура из молодых звезд имеет протяженность 3 тыс. световых лет и подобно щепке торчит из галактического рукава.

Ученые обнаружили в одном из рукавов Млечного Пути крупный разрыв, который ранее был упущен из виду. Об этом сообщает Phys.org.

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По словам исследователей, группа молодых звезд и звездообразующих газовых облаков торчит из спирального рукава галактики, как осколок протяженностью 3 тыс. световых лет. Это первая обнаруженная структура, чей угол расположения отличается от наклона галактического рукава.

Астрономы имеют лишь приблизительное представление о размере и форме рукавов Млечного Пути, поскольку невозможно увидеть структуру целиком, находясь внутри галактики.

Чтобы узнать больше, авторы нового исследования сосредоточились на соседней части одного из рукавов галактики, называемом рукавом Стрельца. Используя космический телескоп NASA Spitzer, ученые искали новорожденные звезды, расположенные в газовых и пылевых облаках (называемых туманностями).

Считается, что молодые звезды и туманности четко соответствуют форме рукавов галактики, в которой они родились. Чтобы получить трехмерное изображение сегмента руки, ученые использовали данные миссии ESA Gaia для точно измерения расстояния до звезд. Данные показали, что длинная тонкая структура, в рукаве Стрельца, состоит из молодых звезд, и ее расположение необычно.

[ + – ] Группа звезд и звездообразующих облаков в рукаве Стрельца Млечного Пути.

"Ключевым свойством спиральных рукавов является то, насколько сильно они обвивают галактику. Большинство моделей Млечного Пути предполагает, что рукав Стрельца образует спираль с наклоном около 12 градусов, но обнаруженная структура, расположена под углом почти 60 градусов", – говорит астрофизик из Калифорнийского технологического института и ведущий автор статьи Майкл Кун.

Подобные структуры, называемые шпорами или перьями, обычно встречаются в рукавах других спиральных галактик. На протяжении десятилетий ученые задавались вопросом, есть ли у Млечного Пути такие же разрывы.

Астрономы добавляют, что звезды в недавно обнаруженной структуре, вероятно, образовались примерно в одной время, в одной области и находились под уникальным влиянием сил внутри галактики.

"В конечном счете, это напоминание о том, что существует много неопределенностей относительно крупномасштабной структуры Млечного Пути, и нам нужно рассмотреть детали, чтобы понять более широкую картину. Эта структура – небольшой кусочек Млечного Пути, но она может рассказать нам кое-что важное о галактике в целом", – говорит один из соавторов статьи Роберт Бенджамин из Университета Висконсин-Уайтуотер.