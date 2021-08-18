Астрономи виявили "осколок", який застряг в одному з рукавів Чумацького Шляху

Структура з молодих зірок має протяжність 3 тис. світлових років і, ніби тріска, стирчить із галактичного рукава.

Учені виявили в одному з рукавів Чумацького Шляху великий розрив, який раніше був випущений з уваги. Про це повідомляє Phys.org.

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За словами дослідників, група молодих зірок і зореутворювальних газових хмар стирчить зі спірального рукава галактики, як осколок, протяжністю 3 тис. світлових років. Це перша виявлена структура, чий кут розташування відрізняється від нахилу галактичного рукава.

Астрономи мають лише приблизне уявлення про розмір і форму рукавів Чумацького Шляху, оскільки неможливо побачити структуру цілком, перебуваючи всередині галактики.

Щоб дізнатися більше, автори нового дослідження зосередилися на сусідній частині одного з рукавів галактики, званому рукавом Стрільця. Використовуючи космічний телескоп NASA Spitzer, учені шукали новонароджені зірки, розташовані в газових і пилових хмарах (званих туманностями).

Вважається, що молоді зірки та туманності чітко відповідають формі рукавів галактики, у якій вони народилися. Щоб отримати тривимірне зображення сегмента руки, вчені використовували дані місії ESA Gaia для точно вимірювання відстані до зірок. Дані показали, що довга тонка структура в рукаві Стрільця складається з молодих зірок і її розташування незвичне.

[ + – ] Група зірок і зореутворювальних хмар у рукаві Стрільця Чумацького Шляху.

"Ключовою властивістю спіральних рукавів є те, наскільки сильно вони обвивають галактику. Більшість моделей Чумацького Шляху передбачає, що рукав Стрільця утворює спіраль з нахилом близько 12 градусів, але виявлена структура розташована під кутом майже 60 градусів", — говорить астрофізик із Каліфорнійського технологічного інституту та провідний автор статті Майкл Кун.

Подібні структури, звані шпорами або пір'ям, зазвичай зустрічаються в рукавах інших спіральних галактик. Протягом десятиліть вчені ставили питання, чи є в Чумацького Шляху такі ж розриви.

Астрономи додають, що зірки в недавно виявленій структурі, ймовірно, утворилися приблизно в одній час, в одній області і розташовані під унікальним впливом сил всередині галактики.

"У кінцевому рахунку, це нагадування про те, що існує багато невизначеностей щодо великомасштабної структури Чумацького Шляху, і нам потрібно розглянути деталі, щоб зрозуміти більш широку картину. Ця структура — невеликий шматочок Чумацького Шляху, але вона може розповісти нам дещо важливе про галактику в цілому", — говорить один із співавторів статті Роберт Бенджамін з Університету Вісконсін-Вайтвотер.