"Бомба уповільненої дії" в Італії грає в хованки через загадкову дірку в хмарах: про що йдеться

Дослідники показали приголомшливий знімок Везувію, який "грає в хованки" з орбітальним космічним кораблем через дивну дірку в хмарах.

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Везувій — стратовулкан заввишки 1 281 метр, розташований поруч із Неаполем уздовж західного узбережжя Італії. Цей вулкан найвідоміший потужним виверженням 79 року нашої ери, яке зруйнувало римські міста Помпеї та Геркуланум, забравши життя близько 2 000 осіб. Тіла більшої частини з них добре збереглися завдяки пірокластичним потокам, пише Live Science.

Тепер дослідники Обсерваторії Землі NASA поділилися супутниковим знімком, зробленим ще 2022 року, на якому зображено вершину Везувію, що визирає через "дивну шпарину в хмарах". Дослідники зазначають, кадр має такий вигляд, ніби один із найвідоміших і потенційно небезпечних вулканів у всьому світі грає в хованки з орбітальним космічним кораблем через дірку в хмарах.

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Відомо, що сьогодні на схилах Везувію мешкає близько 800 000 осіб, а в потенційно небезпечній зоні майбутніх вивержень, як вважають учені, перебувають до 3 мільйонів осіб. У результаті експерти вважають Везувій потенційно одним із найнебезпечніших вулканів у світі.

На супутниковому знімку видно кальдеру Везувію — велику чашоподібну западину, що утворилася внаслідок обвалення вершини гори під час попереднього виверження. Цікаво, що вона має вигляд ніби "гігантське око дивиться крізь пролом у хмарах".

Великий вигнутий хребет також можна побачити біля вершини — це залишки стародавнього вулкана, який колись стояв на тому ж місці, що сьогодні Везувій. Потім з його центру виріс конус нового вулкана.

Кальдера на вершині Везувію була ідеально поєднана з діркою в хмарах, коли супутник Landsat 8 пролітав над нею 2022 року Фото: NASA

Водночас науковці зазначають, все ще не зрозуміло, що саме спричинило розрив у густих хмарах, які вкривають Везувій і Неаполь. Однак кругла форма отвору схожа на круглі отвори, пробиті в хмарах літаками, відомі як "отвори від водоспаду". Тому цілком імовірно, що літак, який злітає або приземляється в міжнародному аеропорту Неаполя, міг створити отвір.

Зазначимо, що Везувій є частиною Кампанської вулканічної дуги — ланцюжка вулканів в Італії, зокрема й гори Етна, розташованої на кордоні між Африканською та Євразійською тектонічними плитами.

Останнє велике виверження вулкана сталося 1944 року. Відтоді в регіоні, що оточує Везувій, сталося кілька землетрусів, останній з яких стався 1999 року. Дослідники також заявили, що наступне виверження небезпечного вулкана насправді може бути не за горами — саме тому Везувій називають "бомбою уповільненої дії".

Раніше Фокус писав про те, що найбільше "сховище" небезпечного газу розгерметизовано: частина Арктики викидає вуглець.