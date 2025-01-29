"Бомба замедленного действия" в Италии играет в прятки через загадочную дыру в облаках: о чем речь

Исследователи показали потрясающий снимок Везувия, "играющего в прятки" с орбитальным космическим кораблем через странную дыру в облаках.

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Везувий — стратовулкан высотой 1 281 метр, расположенный рядом с Неаполем вдоль западного побережья Италии. Этот вулкан наиболее известен мощным извержением в 79 году нашей эры, которое разрушило римские города Помпеи и Геркуланум, унеся жизни около 2 000 человек. Тела более половины из них хорошо сохранились благодаря пирокластическим потокам, пишет Live Science.

Теперь исследователи Обсерватории Земли NASA поделились спутниковым снимком, сделанным еще в 2022 году, на котором изображена вершина Везувия, выглядывающая через "странную щель в облаках". Исследователи отмечают, кадр выглядит так, будто один из самых известных и потенциально опасных вулканов во всем мире играет в прятки с орбитальным космическим кораблем через дыру в облаках.

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Известно, что сегодня на склонах Везувия проживает около 800 000 человек, а в потенциально опасной зоне будущих извержений, как считают ученые, находятся до 3 миллионов человек. В результате эксперты считают Везувий потенциально одним из самых опасных вулканов в мире.

На спутниковом снимке видна кальдера Везувия — большая чашеобразная впадина, образовавшаяся в результате обрушения вершины горы во время предыдущего извержения. Любопытно, что она выглядит будто "гигантский глаз смотрит сквозь брешь в облаках".

Большой изогнутый хребет также можно увидеть около вершины — этот остатки древнего вулкана, который когда-то стоял на том же месте, что сегодня Везувий. Затем из его центра вырос конус нового вулкана.

Кальдера на вершине Везувия была идеально совмещена с дырой в облаках, когда спутник Landsat 8 пролетал над ней в 2022 году Фото: NASA

В то же время ученые отмечают, все еще не ясно, что именно вызвало разрыв в густых облаках, покрывающих Везувий и Неаполь. Однако круглая форма отверстия похожа на круглые отверстия, пробитые в облаках самолетами, известные как "отверстия от водопада". Поэтому вполне вероятно, что самолет, взлетающий или приземляющийся в международном аэропорту Неаполя, мог создать отверстие.

Отметим, что Везувий является частью Кампанской вулканической дуги — цепочки вулканов в Италии, в том числе действующая сегодня гора Этна, расположенная на границе между Африканской и Евразийской тектоническими плитами.

Последнее крупное извержение вулкана произошло в 1944 году. С тех пор в регионе, окружающем Везувий, произошло несколько землетрясений, последнее из которых произошло в 1999 году. Исследователи также заявили, что следующее извержение опасного вулкана на самом деле может быть не за горами — именно поэтому Везувий называют "бомбой замедленного действия".

Ранее Фокус писал о том, что крупнейшее "хранилище" опасного газа разгерметизировано: часть Арктики выбрасывает углерод.