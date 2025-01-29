Крупнейшее "хранилище" опасного газа разгерметизировано: часть Арктики выбрасывает углерод (фото)

Исследователи обнаружили, что большие участки одного из крупнейших поглотителей углерода на Земле теперь выбрасывают, а не поглощают CO2.

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В условиях климатического кризиса, нависшего над планетой, ученые пристально наблюдают за крупнейшими "хранилищами" углерода на Земле — океанами, лесами, ледяными щитами и Арктикой. Результаты нового исследования оказались весьма тревожными — данные указывают, что одно из крупнейших "хранилищ" углерода на планете разгерметизировалось и теперь выбрасывает CO2, а не поглощает его, пишет Science Alert.

Новое исследование было проведено международной группой ученых под руководством Центра климатических исследований Вудвелла в Массачусетсе. Результаты их анализа показали, что более трети арктическо-бореальной зоны (АБЗ), в том числе тундра, леса и водно-болотные угодья вокруг Полярного круга, теперь выталкивают углерод, а не поглощают его. Более того, ученые обнаружили этот обратный процесс и в некоторых других частях Арктики.

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Ученые отмечают, что АБЗ в целом все еще считается поглотителем углерода, как это было в течение тысячелетий, но рост глобальной температуры подвергает риску некоторые ключевые регионы. По словам соавтора исследования, эколога Анны Вирккала, нам срочно необходим детальный мониторинг, чтобы понять, как обстоят дела в этих местах.

Регион, охваченный исследованием Фото: Woodwell Climate Research Center

Авторы исследования обнаружили, что многие северные экосистемы все еще действуют как поглотители газа, но источники и пожары, увы, теперь нейтрализуют большую часть этого чистого поглощения, а также обращают вспять эти давние тенденции.

Предполагается, что элемент огня имеет решающее значение. Команда обнаружила, что лесные пожары по мере потепления планеты становятся все более частыми и разрушительными в арктическо-бореальной зоне. Статистика также показывает: с учетом лесных пожаров, 40% АБЗ выделили больше углекислого газа, чем поглотили в период с 2001 по 2020 год. Для сравнения, если не учитывать лесные пожары — 34% территорий.

Отметим, что анализ ученых основан на данных высокого разрешения, собранных с 200 станций мониторинга углерода, известных как сеть ABC Flux. Также ученые использовали дополнительные полевые измерения, метеорологическую информацию и компьютерное моделирование.

Различные части Арктико-Бореального региона действуют как поглотители и источники углерода Фото: Woodwell Climate Research Center

По словам другого соавтора исследования, эколога Сью Натали, их с коллегами результаты менялись в зависимости от сезона. Летом поглотитель углерода ABZ наиболее влиятельный, с более зеленой растительностью и большим количеством фотосинтеза. Однако зимой необычно высокие температуры увеличивают количество почвы и органических веществ, подвергающихся воздействию воздуха, что означает больший выброс CO2, чем обычно.

Исследователи отмечают, что подобная изменчивость вовсе не удивительна, так как Арктика представляет собой огромную территорию с разнообразными экосистемами и климатическими условиями. К счастью, теперь у нас есть возможность отслеживать и картировать углеродные процессы с пространственным разрешением.

В целом, за период с 1990 по 2020 год АБЗ в среднем больше являлась поглотителем углерода, чем его источником. Это хорошая новость, однако ученые встревожены очагами изменчивости, в особенности в тундровых регионах. Более того, ученые считают, что почти половина углерода, хранящегося в почве на планете, находится в этом регионе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявили, что знают, когда в Арктике наступит первое лето без льда.