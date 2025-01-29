Найбільше "сховище" небезпечного газу розгерметизовано: частина Арктики викидає вуглець (фото)

Дослідники виявили, що великі ділянки одного з найбільших поглиначів вуглецю на Землі тепер викидають, а не поглинають CO2.

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В умовах кліматичної кризи, що нависла над планетою, вчені пильно спостерігають за найбільшими "сховищами" вуглецю на Землі — океанами, лісами, крижаними щитами та Арктикою. Результати нового дослідження виявилися вельми тривожними — дані вказують, що одне з найбільших "сховищ" вуглецю на планеті розгерметизувалося і тепер викидає CO2, а не поглинає його, пише Science Alert.

Нове дослідження було проведено міжнародною групою вчених під керівництвом Центру кліматичних досліджень Вудвелла в Массачусетсі. Результати їхнього аналізу засвідчили, що понад третина арктично-бореальної зони (АБЗ), зокрема тундра, ліси й водно-болотні угіддя навколо Полярного кола, тепер виштовхують вуглець, а не поглинають його. Ба більше, вчені виявили цей зворотний процес і в деяких інших частинах Арктики.

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Вчені відзначають, що АБЗ загалом все ще вважається поглиначем вуглецю, як це було протягом тисячоліть, але зростання глобальної температури наражає на ризик деякі ключові регіони. За словами співавторки дослідження, екологині Анни Вірккала, нам терміново необхідний детальний моніторинг, щоб зрозуміти, як йдуть справи в цих місцях.

Регіон, охоплений дослідженням Фото: Woodwell Climate Research Center

Автори дослідження виявили, що багато північних екосистем все ще діють як поглиначі газу, але джерела і пожежі, на жаль, тепер нейтралізують більшу частину цього чистого поглинання, а також повертають назад ці давні тенденції.

Передбачається, що елемент вогню має вирішальне значення. Команда виявила, що лісові пожежі в міру потепління планети стають дедалі частішими та руйнівнішими в арктично-бореальній зоні. Статистика також показує: з урахуванням лісових пожеж, 40% АБЗ виділили більше вуглекислого газу, ніж поглинули в період з 2001 по 2020 рік. Для порівняння, якщо не враховувати лісові пожежі — 34% територій.

Зазначимо, що аналіз учених ґрунтується на даних високої роздільної здатності, зібраних із 200 станцій моніторингу вуглецю, відомих як мережа ABC Flux. Також учені використовували додаткові польові вимірювання, метеорологічну інформацію та комп'ютерне моделювання.

Різні частини Арктико-Бореального регіону діють як поглиначі та джерела вуглецю Фото: Woodwell Climate Research Center

За словами іншого співавтора дослідження, еколога Сью Наталі, їхні з колегами результати змінювалися залежно від сезону. Влітку поглинач вуглецю ABZ найвпливовіший, з зеленішою рослинністю і великою кількістю фотосинтезу. Однак взимку незвично високі температури збільшують кількість ґрунту та органічних речовин, що піддаються впливу повітря, що означає більший викид CO2, ніж зазвичай.

Дослідники зазначають, що така мінливість зовсім не дивна, оскільки Арктика являє собою величезну територію з різноманітними екосистемами та кліматичними умовами. На щастя, тепер у нас є можливість відстежувати та картувати вуглецеві процеси з просторовою роздільною здатністю.

Загалом, за період з 1990 по 2020 рік АБЗ у середньому більше була поглиначем вуглецю, ніж його джерелом. Це гарна новина, проте вчені стривожені вогнищами мінливості, особливо в тундрових регіонах. Ба більше, вчені вважають, що майже половина вуглецю, що зберігається в ґрунті на планеті, знаходиться в цьому регіоні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявили, що знають, коли в Арктиці настане перше літо без льоду.