В китайский военный спутник врезался космический мусор, - ученые

Им оказалась разрушающейся украинская ракета. Ученые считают это событие худшим орбитальным столкновением с 2009 года.

Данное столкновение свидетельствует о растущей опасности выброшенных из космоса частей космических аппаратов и других элементов на околоземной орбите, где они могут повредить рабочее оборудование, пишет Futurism.

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Согласно исследованию гарвардского астрофизика Джонатана Макдауэлла, китайский спутник Yunhai 1-02 врезался в кусок космического мусора в начале этого года.

Этот кусок был частью ракеты Zenit-2, которая запустила разведывательный спутник в 1996 году. Согласно записи в базе данных, найденной Макдауэллом, часть ракеты была помечена необычной записью: "Столкнулась со спутником".

"Это новый вид записи, раньше я не видел подобного на других спутниках", — отметил Макдауэлл.

Доказательства остаются косвенными, но Макдауэлл установил, что ранее в этом году два объекта находились в непосредственной близости друг от друга. Однако что удивило астронавтов больше всего, так это то, что Yunhai 1-02 уцелел после столкновения и все еще передает радиосигналы.

"Чем больше материала мы отправляем на орбиту, тем более вероятными становятся подобные столкновения. Если у вас в 10 раз больше спутников, вы получите в 100 раз больше столкновений. Именно поэтому проблема космического мусора так серьезна", — заключил Макдауэлл.