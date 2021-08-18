У китайський військовий супутник врізалося космічне сміття, — учені

Ним виявилася українська ракета, що руйнується. Учені вважають цю подію гіршим орбітальним зіткненням з 2009 року.

Це зіткнення свідчить про зростання небезпеки викинутих з космосу частин космічних апаратів та інших елементів на навколоземній орбіті, де вони можуть пошкодити робоче обладнання, пише Futurism.

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Згідно з дослідженням гарвардського астрофізика Джонатана Макдауелла, китайський супутник Yunhai 1-02 врізався в шматок космічного сміття на початку цього року.

Цей шматок був частиною ракети Zenit-2, яка запустила розвідувальний супутник у 1996 році. Згідно із записом у базі даних, знайденій Макдауелл, частина ракети була позначена незвичайним написом: "Зіткнулася із супутником".

"Це новий вид запису, раніше я не бачив подібного на інших супутниках", — зазначив Макдауелл.

Докази залишаються непрямими, але Макдауелл встановив, що раніше в цьому році два об'єкти розташовувалися в безпосередній близькості одне від одного. Однак, що здивувало астронавтів найбільше, то це те, що Yunhai 1-02 вцілів після зіткнення і все ще передає радіосигнали.

"Чим більше матеріалу ми відправляємо на орбіту, тим більш імовірними стають подібні зіткнення. Якщо у вас у 10 разів більше супутників, ви отримаєте в 100 разів більше зіткнень. Саме тому проблема космічного сміття така серйозна", — підсумував Макдауелл.