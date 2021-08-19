Авария на орбите. В гибели китайского спутника виновата российско-украинская ракета

Китайский спутник таинственным образом распался на десятки частей еще в марте и только теперь есть ответ, что могло произойти.

Астроном из Гарварда выяснил, что возможно причиной гибели спутника стало первое большое столкновение на орбите за последние 10 лет. Спутник скорее всего столкнулся с обломком украинско-российской ракеты, сообщает Sciencealert

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Похоже, что это было первое большое подтвержденное столкновение на орбите за 10 лет", — написал в Twitter Джонатан Макдауэлл, ссылаясь на данные зафиксированные в журнале событий Космических сил США.

Китайский спутник Yunhai 1-02 был запущен в 2019 году и имея хорошее техническое состояние не мог развалиться на части сам по себе, но расследование инцидента не выявило причину разрушения. Теперь же в обновленном каталоге космического мусора, составленным Космическими силами США, появилась запись об объекте 48078, который является обломком украинско-российской ракеты "Зенит-2", запущенной в 1996 году. Этот объект внесен в каталог с пометкой "столкнулся со спутником".

Были очень близко

Сверив новые данные с имеющимися, Макдауэлл обнаружил, что часть украинско-российской ракеты и спутник Yunhai 1-02 находились на расстоянии 1 километра друг от друга именно в тот день и в то самое время, когда спутник распался на части.

Возможно они находились и ближе, а учитываю огромную скорость полета, любой контакт между этими объектами привел бы к разрушению. По словам Макдауэлла, в результате столкновения образовалось 37 новых обломков, внесенных в обновленный каталог, хотя он добавил, что, вероятно, есть и другие части, не внесенные в список.

По словам Макдауэлла, все-таки столкновение не было настоящей космической катастрофой, так как с марта спутник несколько раз менял орбиту, что говорит о том, что Китай все еще управляет спутником.

"Это очень серьезно", — говорит Макдауэлл. "Данная ситуация говорит нам о том, что такие небольшие столкновения становятся нашей реальностью — мы будем наблюдать их все больше и больше".

Опасный космический мусор

В последний раз два крупных объекта на орбите Земли, врезались друг в друга в 2009 году, когда неработающий российский военный спутник врезался в активный спутник связи Iridium. Это столкновение, наряду с предыдущим в 2007 году, увеличило количество крупного мусора на низкой околоземной орбите примерно на 70%. А в октябре прошлого года высокий риск столкновения был у неработающих советского спутника и китайской ракеты, которые находились очень близко.

Миллионы обломков

Сейчас на орбите Земли находится около 130 миллионов обломков космического мусора – это неработающие спутники, части космических ракет и других объектов, отправленных человеком в космос. Этот мусор движется со скоростью примерно в 10 раз быстрее пули, которая набирает скорость до 1000 м/с. Такой скорости достаточно, чтобы причинить катастрофический ущерб любому человеческому объекту в космосе не зависимо от размера. Подобный удар может даже убить астронавтов на на космическом корабле.

Каждый раз, когда объекты на орбите сталкиваются, они распадаются на крошечные кусочки высокоскоростного мусора. Фактически, обломки, которые врезались в китайский спутник, могли отделиться от российской ракеты во время более раннего столкновения.

"Это очень опасная ситуация и это еще одна причина, почему стоит убрать эти большие объекты с орбиты – они создают другой мусор, меньшего размера", — говорит Макдауэлл.