Аварія на орбіті. У загибелі китайського супутника винна російсько-українська ракета

Китайський супутник таємничим чином розпався на десятки частин ще в березні і тільки тепер є відповідь, що могло статися.

Астроном з Гарварда з'ясував, що можливо причиною загибелі супутника стало перше велике зіткнення на орбіті за останні 10 років. Супутник швидше за все зіткнувся з уламком українсько-російської ракети, повідомляє Sciencealert

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"Схоже, що це було перше велике підтверджене зіткнення на орбіті за 10 років", — написав у Twitter Джонатан Макдауелл, посилаючись на дані зафіксовані в журналі подій Космічних сил США.

Китайський супутник Yunhai 1-02 був запущений у 2019 році і маючи гарний технічний стан не міг розвалитися на частини сам по собі, але розслідування інциденту не виявило причину руйнування. Тепер же в оновленому каталозі космічного сміття, складеним Космічними силами США, з'явився запис про об'єкт 48078, який є уламком українсько-російської ракети "Зеніт-2", запущеної у 1996 році. Цей об'єкт внесений у каталог з позначкою "зіткнувся із супутником".

Були дуже близько

Звіривши нові дані з наявними, Макдауелл виявив, що частина українсько-російської ракети і супутник Yunhai 1-02 знаходилися на відстані 1 кілометра один від одного саме в той день і в той самий час, коли супутник розпався на частини.

Можливо вони перебували і ближче, а враховуючи величезну швидкість польоту, будь-який контакт між цими об'єктами привів би до руйнування. За словами Макдауелла, в результаті зіткнення утворилося 37 нових уламків, внесених в оновлений каталог, хоча він додав, що, імовірно, є й інші частини, які не внесені до списку.

За словами Макдауелла, все-таки зіткнення не було справжньою космічної катастрофою, тому що з березня супутник кілька разів міняв орбіту, що говорить про те, що Китай все ще керує супутником.

"Це дуже серйозно", — говорить Макдауелл. "Цяситуація говорить нам про те, що такі невеликі зіткнення стають нашою реальністю — ми спостерігатимемо їх все більше і більше".

Небезпечне космічне сміття

Востаннє два великих об'єкта на орбіті Землі врізалися один в одного у 2009 році, коли непрацюючий російський військовий супутник врізався в активний супутник зв'язку Iridium. Це зіткнення, разом з попереднім у 2007 році, збільшило кількість великого сміття на низькій навколоземній орбіті приблизно на 70%. А у жовтні минулого року високий ризик зіткнення був у непрацюючих радянського супутника і китайської ракети, які перебували дуже близько.

Мільйони уламків

Зараз на орбіті Землі перебуває близько 130 мільйонів уламків космічного сміття — це непрацюючі супутники, частини космічних ракет та інших об'єктів, відправлених людиною в космос. Це сміття рухається зі швидкістю приблизно у 10 разів швидше кулі, яка набирає швидкість до 1000 м/с. Такої швидкості достатньо, щоб завдати катастрофічної шкоди будь-якому людському об'єкту в космосі незалежно від розміру. Подібний удар може навіть вбити астронавтів на космічному кораблі.

Щоразу, коли об'єкти на орбіті стикаються, вони розпадаються на крихітні шматочки високошвидкісного сміття. Фактично, уламки, які врізалися в китайський супутник, могли відокремитися від російської ракети під час більш раннього зіткнення.

"Це дуже небезпечна ситуація і це ще одна причина, чому варто прибрати ці великі об'єкти з орбіти — вони створюють інше сміття, меншого розміру", — говорить Макдауелл.