Выжженная Земля. Ученые рассказали, от какой судьбы Монреальский протокол спас планету

Если бы не запрет на выброс хлорфторуглеродов, человечество очень скоро узнало бы, что такое планета-пустыня.

Ученые в новом исследовании предполагают, что, если бы в конце 1980-х годов не запретили выброс химикатов, разрушающих озоновый слой, нас бы ждали катастрофические события к 2040-м годам. Согласно новым данным, продолжающийся рост содержания хлорфторуглеродов (ХФУ) привел бы к разрушению озонового слоя во всем мире, что привело бы к увеличению вредного ультрафиолетового излучения, попадающего на Землю, сообщает Sciencealert

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Ученые полагают, что без всемирного соглашения о запрете этих химикатов, известного как Монреальский протокол, к 2100 году тропики потеряли бы 60 процентов своего озонового покрытия.

По всей вероятности, такое массовое воздействие нефильтрованной радиации привело бы к резкому замедлению роста растений и снизило бы их способность к фотосинтезу во многих частях мира.

Увеличение количества CO2 на 50%

По оценкам ученых, к 2100 году разрушение озонового слоя из-за ХФУ в конечном итоге, остановило бы поглощение 580 миллиардов тонн углекислого газа лесами, почвами и другой растительностью, что повысило бы его концентрацию в атмосфере на 40-50 %.

Сами по себе ХФУ являются парниковыми газами, и, если бы их тогда не запретили ученые предсказывают, что они способствовали бы дополнительному глобальному потеплению на 2,5 °C к 2100 году.

Ученые говорят, что еще есть шанс остановить наихудшие последствия изменения климата. И если бы не Монреальский протокол, совсем скоро человечество бы стало свидетелем выжженной Земли.

"Мир, в котором выброс этих химикатов продолжается, имел бы разрушенный озоновый слой, что стало бы настоящей катастрофой как для растительности, так и для человека", — говорит Пол Янг из Ланкастерского университета. "Повышенное УФ-излучение значительно ограничило бы способность растений впитывать углерод из атмосферы, что означает более высокие уровни CO2 и более сильное глобальное потепление".

Рано радуетесь

По словам ученых, не стоит радоваться, что мы избежали катастрофы. Еще нужно проделать много работы, чтобы уменьшить выбросы ископаемого топлива, а также продолжать работу по контролю возможных выбросов ХФУ.

Хотя результаты недавнего исследования говорят об успехе Монреальского протокола, ученые утверждают, что если соглашение однажды будет нарушено, это может в конечном итоге уничтожить наши шансы смягчить климатический кризис.

Китайская тайна

Несколько лет назад ученые обнаружили загадочный источник ХФУ, количество которых, казалось, растет. Было выдвинуто предположение, что выбросы этих химикатов происходят в высокоразвитой промышленной зоне Китая, где химикат производили либо незаконно, либо случайно.

Тем не менее, наличие этих выбросов в атмосферу вызвало тревожные опасения, что Монреальський протокол может быть нарушен, говорят ученые.